Жительница Бурятии стала вице-мисс «Краса Дальнего Востока»









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Burlova (@m.i.s.sss) 3 Сен 2019 в 5:07 PDT



Сегодня утром глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил бурятскую красавицу и вручил ей презент.











Сегодня утром глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил бурятскую красавицу и вручил ей презент.



Как сообщал «Байкал-Daily», ВЭФ-2019 проходит с 3 по 8 сентября во Владивостоке. Бурятия в числе 11 дальневосточных регионов представит экономический потенциал, туристические возможности, культурные и спортивные традиции, реализованные и перспективные инвестиционные проекты.

Жительница Бурятии, солистка театра «Байкал» Елена Бурлова стала вице-мисс конкурса «Краса Дальнего Востока». Конкурс красоты проходил третьего сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019).Конкурс проходил в рамках выставки «Улица Дальнего Востока». Всего в конкурсе принимали участие 11 участниц из разных регионов. Победительницей стала представительница Амурской области Полина Мельникова. Второе место заняла Ева Кузьменко из Якутии, и третье – Елена Бурлова.- Вчера прошёл конкурс в рамках ВЭФ «Краса дальнего востока». Я стала 2-ой Вице-мисс Дальнего Востока 2019. Спасибо большое моей второй семье, коллегам театра и ансамблю «Раздолье» за огромную поддержку. Спасибо всем за поздравления, - написала на своей странице в Instagram Елена Бурлова.