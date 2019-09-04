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Жительница Бурятии стала вице-мисс «Краса Дальнего Востока»

Жительница Бурятии стала вице-мисс «Краса Дальнего Востока»
Общество, 
Елена Бурлова уступила представительницам Амурской области и Якутии. ВИДЕО 

Жительница Бурятии, солистка театра «Байкал» Елена Бурлова стала вице-мисс конкурса «Краса Дальнего Востока». Конкурс красоты проходил третьего сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019).

Конкурс проходил в рамках выставки «Улица Дальнего Востока». Всего в конкурсе принимали участие 11 участниц из разных регионов. Победительницей стала представительница Амурской области Полина Мельникова. Второе место заняла Ева Кузьменко из Якутии, и третье – Елена Бурлова.

- Вчера прошёл конкурс в рамках ВЭФ «Краса дальнего востока». Я стала 2-ой Вице-мисс Дальнего Востока 2019. Спасибо большое моей второй семье, коллегам театра и ансамблю «Раздолье» за огромную поддержку. Спасибо всем за поздравления, - написала на своей странице в Instagram Елена Бурлова.




Сегодня утром глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил бурятскую красавицу и вручил ей презент.





Как сообщал «Байкал-Daily», ВЭФ-2019 проходит с 3 по 8 сентября во Владивостоке. Бурятия в числе 11 дальневосточных регионов представит экономический потенциал, туристические возможности, культурные и спортивные традиции, реализованные и перспективные инвестиционные проекты.
конкурс красоты
 
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