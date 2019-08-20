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В Бурятии назначили первого замминистра экономики

В Бурятии назначили первого замминистра экономики
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Заместителем министра стал бывший вице-спикер Хурала Вячеслав Ирильдеев

В Бурятии назначили первого замминистра экономики региона. Им стал бывший вице-спикер Народного Хурала 53-летний Вячеслав Ирильдеев. Сегодня было опубликовано соответствующее постановление правительства Бурятии.

«Назначить Ирильдеева Вячеслава Германовича на должность первого заместителя министра экономики Республики Бурятия – председателя комитета инвестиций с испытательным сроком 3 месяца и заключить с ним служебный контракт», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Последнее место работы Вячеслава Ирильдеева – заместитель председателя Народного Хурала. Этот пост он получил в 2015 году. Вообще, в парламенте Бурятии Ирильдеев был депутатом четыре созыва, впервые избравшись в 1998 году. В сентябре 2018-го на очередных выборах в Хурал проиграл, уступив в борьбе на округе тогда ещё представлявшей КПРФ Екатерине Цыреновой.

Должность министра экономики остаётся вакантной. Как сообщал «Байкал-Daily», в июле пост министра оставил Александр Бардалеев.

Справка:

Вячеслав Ирильдеев родился 23 июня 1966 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет.

Трудовую деятельность начал в 1988 году ассистентом кафедры прикладной математики Восточно-Сибирского технологического института. Затем меньше года трудился стажёром-исследователем кафедры «Прикладная математика». С развалом СССР ушёл в бизнес. С 1991 по 1996 годы – директор ЧП «Биг Сайн». Затем, с 1996 по 1999-й - генеральный директор ООО «Кампус групп».

Являлся депутатом Народного Хурала Бурятии второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. В 2002 году впервые возглавил комитет Хурала по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Затем дважды переизбирался на эту должность после очередных выборов. В октябре 2015 года стал вице-спикером парламента Бурятии. Покинул Хурал, не сумев победить на выборах 2018 года.
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