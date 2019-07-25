Александр Бардалеев отработал последний день министром

До этого 13 лет трудился в банковской сфере более 13 лет. Одно из последних мест работы – директор операционного офиса «Территориальный офис» «Бурятский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк»

Он принял участие в видеоконференции «Трудовая миграция и закрепление трудовых кадров в регионах Дальнего Востока». Фотографии Бардалеев опубликовал на своей странице, подписав «На злобу дня» и поставив смайлик.

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