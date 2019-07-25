Александр Бардалеев отработал последний день министром

25 июля Александр Бардалеев отработал последний день на посту министра экономики Бурятии.
Он принял участие в видеоконференции «Трудовая миграция и закрепление трудовых кадров в регионах Дальнего Востока». Фотографии Бардалеев опубликовал на своей странице, подписав «На злобу дня» и поставив смайлик.
О том, что становится вакантным кресло министра экономики Бурятии, стало известно на днях. Сам Бардалеев в разговоре с «Байкал-Daily» признался, что уходит «в никуда» и где будет трудиться в дальнейшем, пока не знает.
На странице Александра Бардалеева десятки комментариев со словами поддержки и сожаления по поводу его ухода из правительства.
- Спасибо Вам за добрые слова от всей души! Бывают моменты, когда их важно услышать, - ответил на один из таких комментариев Бардалеев.
Он работал министром с 2018 года. Выиграл серьёзный конкурс, обойдя 29 претендентов на этот пост. В финальном этапе он обошёл первого замминистра экономики Тимура Будаева, вице-президента АО АКБ «Алеф-Банк» Антона Виноградова (который позже стал министром по инвестициям Бурятии, а сейчас трудится главой полпредства), начальника контрактной службы БСМП Сергея Васильева и главу Хоринского района Юрия Ширапдоржиева.
До этого 13 лет трудился в банковской сфере более 13 лет. Одно из последних мест работы – директор операционного офиса «Территориальный офис» «Бурятский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк»