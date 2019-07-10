Новый председатель Арбитражного суда Бурятии обещал «продолжить традиции по высокому качеству отправления правосудия»
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне новым председателем Арбитражного суда Бурятии был назначен Анатолий Сонин. Указ об этом президент Путин подписал 19 июня. Прежде Анатолий Сонин занимал пост председателя первого судебного состава Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа (Иркутск).
9 июля состоялось представление Анатолия Сонина коллективу Арбитражного суда Бурятии, а также представителям федеральных и региональных органов власти.
Нового руководителя представил председатель Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Олег Попов. Он пожелал успехов в работе.
Сам Анатолий Сонин поблагодарил собравшихся за тёплые слова, поддержку и оказанное ему высокое доверие.
- Он отметил, что продолжит традиции по высокому качеству отправления правосудия, заложенные его предшественниками. Обратил внимание, что своими задачами, в первую очередь, видит создание условий для качественного отправления правосудия и постоянное повышение профессионализма работников суда. Также выразил надежду на конструктивное взаимодействие с органами исполнительной и судебной власти республики, - сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Бурятии.
Прежний председатель Арбитражного суда Бурятии Андрей Зуев осенью 2018 года был назначен председателем Третьего арбитражного апелляционного суда в Красноярске.
В Бурятии представили нового председателя Арбитражного суда
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