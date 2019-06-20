Указ о назначении Анатолия Сонина подписал президент страны
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей. В указе №286 на 26-ти страницах более сотни назначений. В том числе председателем Арбитражного суда Бурятии стал Анатолий Сонин.
О его грядущем назначении стало известно ещё в феврале, когда кандидатуру Сонина рекомендовала высшая квалификационная коллегия судей.
Анатолий Сонин родился 2 декабря 1974 года в Нижнеудинске Иркутской области. В 2000 году окончил юридический факультет Иркутской государственной экономической академии.
С 2002 по 2005 годы трудился на посту помощника судьи Арбитражного суда Иркутской области. В 2005 году назначен судьёй Арбитражного суда Иркутской области.
Указом президента от 25 октября 2014 года назначен судьёй Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. Постановлением президиума Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27 октября 2015 утверждён председателем первого судебного состава на 3-летний срок полномочий.
Ранее пост председателя Арбитражного суда Бурятии занимал Андрей Зуев. Осенью 2018 года он был назначен председателем Третьего арбитражного апелляционного суда в Красноярске.
Арбитражный суд Бурятии возглавил иркутянин
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