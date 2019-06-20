Татьяна Вежевич простилась с должностью детского омбудсмена

Татьяна Вежевич прокомментировала отказ депутатов Хурала в её переназначении
Как сообщал «Байкал-Daily», Народный Хурал не дал согласие на переназначение Татьяны Вежевич на пост уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии, который она занимала больше 9 лет. «За» Вежевич проголосовали 26 депутатов, 31 – против. Масла в огонь подлили ЧП с перевернувшимся батутом, а также недавнее повышение зарплаты детскому омбудсмену (которое приняли сами же депутаты).
После того, как стало известно о том, что Татьяну Вежевич депутаты «прокатили», она дала короткое интервью журналистам.
Её спросили, какие отличия между старой должностью детского омбудсмена и новой, в соответствии с недавно введёнными поправками.
- Разница в том, что это самостоятельность. Институт уполномоченного сегодня выводят из администрации главы, то есть он выведен по сути. И это говорит об относительной самостоятельности, это первый момент отличия. Второе – это госдолжность, а госдолжность – это право наравне говорить с руководителем любого уровня. В этом же законе, например, есть требование, что по первому сигналу, уполномоченного должен принять любой руководитель любого уровня. Это тоже здорово. Я вижу больше отличие в содержательной работе, добавилось совершенствование законодательства, раньше в положении было рекомендовано, а теперь это работа вместе с депутатским корпусом, - сообщила она.
Корреспонденты на это заметили, что есть отличие и в процедуре назначения. Теперь кандидатуру уполномоченного надо согласовать с Хуралом. Это и подвело саму Татьяну Вежевич при переназначении.
- Мое мнение, конечно, двоякое. В моём случае кандидатура была выдвинута главой, согласована федеральным аппаратом, и при этом депутаты принимают своё решение. Ну, демократическое общество, - высказалась Татьяна Вежевич.
Журналисты спросили, есть ли лазейка в законе, чтобы как-то переиначить решение, либо заново предложить кандидатуру Татьяны Ефимовны на пост.
- Нет, у меня такого желания нет. Наверное, это тоже определённый период такого жизненного пути, когда что-то надо начинать новое. 9 лет отработала. Я считаю, что, во-первых, институт встал на ноги, потому что мы начинали с нуля - начиная от бланка письма, я уж не говорю о механизмах взаимодействия с органами власти – много же вопросов возникало. Мы начинали с нуля, мы институт на ноги поставили, механизмы отработанные, взаимодействие с органами власти отработанные. Поэтому я думаю, человеку, который придет на эту должность, ну, наверное, будет легче работать – не начинать с нуля, как мы, - заключила она.
Справка:
Татьяна Вежевич родилась 4 декабря 1961 года в село Тохой Джидинского района Бурятии. Доктор педагогических наук.
В 1981 году закончила Улан-Удэнское педагогическое училище №1, а в 1986 году - Бурятский государственный педагогический институт. Начинала трудовую деятельность старшей пионерской вожатой в средней школе. С 1988 года работала заведующей школьно-пионерским отделением Улан-Удэнского педагогического училища №1, затем - заместителем директора по воспитательной работе Бурятского республиканского педагогического колледжа. Много лет возглавляла республиканское методическое объединение заместителей директоров по воспитательной работе ССУЗов республики.
С 2010 года назначена уполномоченным по правам ребёнка в Бурятии.
Татьяна Вежевич простилась с должностью детского омбудсмена
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