Глава Бурятии поддержал каток Селенгинска в конкурсе NIVEA. Видео

Поддержать Кабанский район в борьбе за новый каток решили члены сборной России по биатлону Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Екатерина Глазырина, Маргарита Васильева, Кристина Резцова, Екатерина Мошкова, Кристина Смирнова, Елизавета Каплина. Призвал голосовать за селенгинский каток глава Бурятии Алексей Цыденов, а также главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, гендиректор ГК «Титан» Вадим Бредний, народный артист России Алексей Булдаков (видео было снято за короткое время до его смерти).











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