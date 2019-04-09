Глава Бурятии поддержал каток Селенгинска в конкурсе NIVEA. Видео

Как сообщал «Байкал-Daily», до 15 мая компания NIVEA проводит акцию «Голосуй за свой каток», победитель которой получит бесплатную реконструкцию дворовой площадки. Каток посёлка Селенгинск Кабанского района претендует на победу. Сейчас за реконструкцию катка проголосовали более 3 тысячи человек, благодаря чему каток пока занимает первое место среди катков малых городов.
- Поверьте, нам очень нужна эта коробка. В ней тренируется сборная ветеранов Кабанского района по хоккею с шайбой, собранная в основном из бывших игроков в хоккей с мячом, мужики приезжают на тренировки со всего района, несмотря на время и расстояние. В этом году впервые была набрана группа детей, тренер с ними работает бесплатно на энтузиазме. Это излюбленное место катания на коньках детей и взрослых, помимо хоккея, - пишут участники конкурса.
Поддержать Кабанский район в борьбе за новый каток решили члены сборной России по биатлону Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Екатерина Глазырина, Маргарита Васильева, Кристина Резцова, Екатерина Мошкова, Кристина Смирнова, Елизавета Каплина. Призвал голосовать за селенгинский каток глава Бурятии Алексей Цыденов, а также главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, гендиректор ГК «Титан» Вадим Бредний, народный артист России Алексей Булдаков (видео было снято за короткое время до его смерти).
Также в конкурсе принимает участие каток с сорокалетней историей, находящийся в Кяхте. Сейчас он находится на 4 месте почти с тысячью голосов.
Проголосовать за катки Бурятии можно на официальном сайте NIVEA.
В 2016 году каток от NIVEA выиграл хоккейный клуб «Моритон», их заявка набрала 11927 голосов. Новый каток открылся в ноябре 2016 года в 18 квартале Улан-Удэ.