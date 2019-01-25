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В Бурятии может появиться своя диспетчерская служба такси

В Бурятии может появиться своя диспетчерская служба такси
Власть,  Фото:pixabay.com
После бунта таксистов этим вопросом занялся Минтранс 

22 января в Минтрансе республики состоялось совещание с участием инициативной группы водителей такси региона. В совещании также приняли участие представители администрации Улан-Удэ и официальные перевозчики такси. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

И.о. министра транспорта РБ Алексей Назимов выслушал представителей инициативной группы водителей такси, которые рассказали о своих предложениях по развитию отрасли пассажирских перевозок. В частности, представители инициативной группы водителей такси предложили создать местную диспетчерскую такси, данную инициативу поддержали представители лицензированных перевозчиков.

По итогам совещания министерством было принято решение о проработке вопроса целесообразности создания республиканской диспетчерской службы такси с учётом опыта других субъектов РФ и соответствия федеральному законодательству.

Как сообщал «Байкал-Daily», таксисты проводили забастовку в понедельник. Они требовали повышения тарифов от федеральных служб заказа. 

23 января они и вовсе оккупировали офис службы заказа такси «Максим» в Улан-Удэ. Требования у них были теми же - повысить стоимость поездок для пассажиров.
такси перевозка
 
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