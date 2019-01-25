В Бурятии может появиться своя диспетчерская служба такси





Как сообщал «Байкал-Daily» , таксисты проводили забастовку в понедельник. Они требовали повышения тарифов от федеральных служб заказа.



23 января они и вовсе 23 января они и вовсе оккупировали офис службы заказа такси «Максим» в Улан-Удэ. Требования у них были теми же - повысить стоимость поездок для пассажиров.

22 января в Минтрансе республики состоялось совещание с участием инициативной группы водителей такси региона. В совещании также приняли участие представители администрации Улан-Удэ и официальные перевозчики такси. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.И.о. министра транспорта РБ Алексей Назимов выслушал представителей инициативной группы водителей такси, которые рассказали о своих предложениях по развитию отрасли пассажирских перевозок. В частности, представители инициативной группы водителей такси предложили создать местную диспетчерскую такси, данную инициативу поддержали представители лицензированных перевозчиков.По итогам совещания министерством было принято решение о проработке вопроса целесообразности создания республиканской диспетчерской службы такси с учётом опыта других субъектов РФ и соответствия федеральному законодательству.