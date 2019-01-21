Улан-удэнские таксисты собираются повысить стоимость проезда

Они проводят акцию протеста



Таксисты Улан-Удэ намерены организовать акцию протеста по поводу низких тарифов за проезд. В эти выходные в социальных сетях появился ряд таких сообщений. Одно из первых было опубликовано в паблике «Аноним 03».



«Пассажиры-люди Улан-Удэ, я, конечно, понимаю, что тачки есть заезженные, но вы сами посудите, а на что их ремонтировать и тем более поновее взять? Тарифы упали. 30-40 рублей «чистыми» (бензин, ожидание клиента, доехать до клиента и ожидание заявки) падает с заявки. А 20-30 заявок «накатать», надо с 5 часов утра до 12 ночи и то постараться. Теперь посчитайте зарплату за день. А таксист не человек? Домашние дела делать надо, и отдохнуть тоже. Сон 5-6 часов. И теперь посчитайте зарплату за месяц. Расходники: масло, фильтры, колодки тормозные менять надо. Кормить семью или ремонт (покупка новой) машины, что вы выберите? Сами ответьте на вопрос!», пишет возмущённый подписчик группы.



В комментариях люди не разделяют мнения автора поста. Они считают, что таксиста никто не заставлял выбирать именно эту работу.



«Жуть какая, будто таксистов насилу заставляют так страдать», «Ищи другую работу, если на этой такая печаль», «Не хотите хорошо работать - уходите, хватит ныть! Свято место не бывает пусто!», «Все так живут, всем денег не хватает», пишут жители Бурятии.



Потом в этом же паблике к обсуждению подключилась жена таксиста. Женщина обвинила пассажиров в мелочности и хамстве. Также она опасается за жизнь и здоровье мужа, когда он работает ночью.



«Я жена таксиста. Даже если у мужа и выходит нормальная сумма за месяц, то честно сказать, я её и не вижу. Ведь затраты действительно большие - бензин, обслуживание... Вы жалуетесь, что в основном приезжают старые разбитые машины. Недавно мы купили новую красивую машину, конечно же, в кредит, так как старую мы продали дёшево, он всегда её содержит в чистоте, ничего не гремит, не скрипит, всё для вашего удобства. Ему нравится работа водителем. Но ведь вы же этого не цените. Очень часто вы хамите и качаете права за свои 100 рублей, хотите по пути заезжать в магазины, а за ожидание не хотите платить (особенно отвратительно ведут себя женщины). Иногда он приезжает расстроенный из-за такого отношения. А когда я ему звоню, а он не отвечает, в голове страшные мысли, не убили ли, как это часто бывает. Это огромный риск. Я хочу, чтоб он приезжал рано, так как опасно работать ночью. Мне бы хотелось, чтоб он нашёл другую работу. В общем, я думаю, вы получаете, то, что заслужили. Научитесь себя вести достойно, а не как будто перед вами отбросы общества, а вы короли мира, и научите своих детей», написала она.



Запись вызвала бурю негодования. Люди буквально накинулись на женщину, обвиняя, что этот вид заработка мужчина выбрал сам.



«А мы пассажиры прямо купаемся в деньгах. Денег вы не видите, знаю несколько таксистов, никто не говорит, что денег мало зарабатывает, все минимум 35 тысяч рублей «чистыми», «Взаимоуважение? Таксисты тоже не редко грубияны. Особенно женщины и пожилые мужчины. Как будто они одолжение делают, что везут», «Если вы не видите денег от мужа, не можете до него дозвониться, то наверно дело не в пьяных? И что за неумное решение продать одно авто за дёшево, и купить другое за дорого? Если вы не видели доходов, то залезаете ещё в одни долги? Смысл? Пьяные были и будут. Но всегда можно отказаться от заявки», рассуждают пользователи Сети.



В том же паблике устроили опрос по поводу повышения тарифов. 48,3% опрошенных согласны платить больше за комфорт и безопасность. 38.2% уверяют, что для них «чем дешевле, тем лучше», в остальном жители республики не прихотливы.



Забастовка запланирована с 6 часов утра 21 января до 22 января. Об этом сообщили в профсоюзе таксистов.