Она заявила, что легко проживёт на «макарошках и фруктах»
Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Видеозапись разговора опубликовало местное издание «Общественное мнение».
Наталья Соколова заявила это депутату областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко после заседания думской рабочей группы.
На заседании обсуждали грядущее повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова предложила увеличить его всего на 288 рублей, чему депутаты удивились. Они посчитали, что эту цифру нужно повышать не менее, чем на 500 рублей, мотивировав, что цены на продукты растут. Соколова считает эту сумму приемлемой.
После того как мероприятие закончилось, Бондаренко и Соколова в пустом зале продолжили шумно спорить, на какую сумму человек может прожить в месяц. Министр считает, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».
Николай Бондаренко настолько удивился такому заявлению, что вызвал ее на «потребительскую дуэль». Он предложил Соколовой попробовать прожить на такие деньги, на что та ответила, что легко. Она приняла вызов и высказалась, что проживет на «макарошках» и фруктах. Бондаренко тоже решил проверить это заявление на себе.
Соколова, видя, что её снимают журналист издания «Общественное мнение», уточнила, что общение с депутатом было неформальным, поэтому она приняла вызов не как глава ведомства и официальный представитель областного правительства, а как человек.
Саратовский министр заявила, что можно прожить на 3,5 тысячи в месяц
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