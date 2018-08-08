Родители требуют отставки председателя комитета по образованию Улан-Удэ

Для этого они собирают подписи под петицией
Улан-удэнские родители собирают подписи под петицией с требованием снять с должности председателя комитета по образованию города Ульяну Афанасьеву. Свой выбор они аргументировали тем, что произошла неразбериха с очередями и нехваткой мест в детские сады.
- Мы, родители детей школьного и дошкольного возраста, просим освободить от занимаемой должности председателя комитета по образованию Улан-Удэ Афанасьеву Ульяну Сергеевну, как не справляющуюся со своими обязанностями, - говорится в петиции.
Дальше родители поясняют, что по данным сайта «Сервис ДОУ Республики Бурятия» на 31 мая 2018 года 19 тысяч детей стоят в очереди на детские сады в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», чтобы привлечь внимание к своей проблеме, родители проводили митинги и флешмобы по поводу нехватки мест в детских садах.
Даже сняли несколько клипов. В одном из них они вышли на работу вместе с детьми, в другом – «поклялись» не рожать детей. Замминистра образования Бурятии даже пообещал сложить полномочия, если новая система учёта очередей не заработает.
- Всех этих действий можно было бы избежать. Дети бы ходили в детский сад, родители бы работали, приносили доход семье и государству, и не тратили бы свои силы на борьбу с властями. Считаем, что вся эта ситуация с детскими садами позорит наш город Улан-Удэ, - говорится в петиции.
По их словам, Ульяну Афанасьеву пригласили на согласованный митинг 5 августа, проводимый мамами детей, не попавших в сад, но она не пришла.
Также мамы рассказали о предполагаемых доходах председателя комитета по образованию.
- За 2016 год заработала 1 миллион 73 тысячи рублей, в 2017 году - 1,1 млн. рублей, что составляет 89 тысяч рублей в месяц в 2016 году, и 91 тысячу рублей в месяц в 2017 году. Зарплата более чем в 2 раза выше средней по Улан-Удэ, и продолжает расти, - подсчитали родители.
«Считаем, что при таком уровне дохода и работать следует соответственно, и вопросы людей решать, однако отдачи не ощущается. Просим освободить от занимаемой должности председателя комитета по образованию Улан-Удэ Афанасьеву Ульяну и поставить на её место председателя, умеющего работать с людьми и решать их вопросы», аргументируют недовольные родители.
Петиция появилась на сайте Сhange.org 6 августа. Под ней подписались около ста человек. Ссылка на петицию распространяется по социальным сетям. В комментариях к документу родители активно поддерживают инициатора.
«Защитим права детей!»
«Путёвку в детский сад Улан-Удэ на старшего сына получила в августе 2016 года. А в сентябре ему уже исполнилось 7 лет, и ребёнок пошёл в школу! Хотя в очереди стояли с рождения. И каждый год желающих попасть в сад становится только больше. Моему второму сыну сейчас почти два года. Боюсь, путёвку в садик даже к 7-ми годам мы не получим, так как впереди в очереди более 4500 человек! Ульяна Сергеевна, почему ситуация с каждым годом становится только критичнее, а вы ничего не делаете? Попасть к вам на приём - задача не из лёгких. Да и в очередной раз быть униженной на таком приёме - не очень хочется... Разве вы не видите, что творится вокруг вас? Или делайте что-нибудь, или оставьте эту должность!», пишут родители.
Родители требуют отставки председателя комитета по образованию Улан-Удэ
Власть, Фото:
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