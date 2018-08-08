Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Августа

07 Августа

Популярное

Родители требуют отставки председателя комитета по образованию Улан-Удэ

Родители требуют отставки председателя комитета по образованию Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Для этого они собирают подписи под петицией

Улан-удэнские родители собирают подписи под петицией с требованием снять с должности председателя комитета по образованию города Ульяну Афанасьеву. Свой выбор они аргументировали тем, что произошла неразбериха с очередями и нехваткой мест в детские сады.

- Мы, родители детей школьного и дошкольного возраста, просим освободить от занимаемой должности председателя комитета по образованию Улан-Удэ Афанасьеву Ульяну Сергеевну, как не справляющуюся со своими обязанностями, - говорится в петиции.

Дальше родители поясняют, что по данным сайта «Сервис ДОУ Республики Бурятия» на 31 мая 2018 года 19 тысяч детей стоят в очереди на детские сады в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», чтобы привлечь внимание к своей проблеме, родители проводили митинги и флешмобы по поводу нехватки мест в детских садах.

Даже сняли несколько клипов. В одном из них они вышли на работу вместе с детьми, в другом – «поклялись» не рожать детей. Замминистра образования Бурятии даже пообещал сложить полномочия, если новая система учёта очередей не заработает. 

- Всех этих действий можно было бы избежать. Дети бы ходили в детский сад, родители бы работали, приносили доход семье и государству, и не тратили бы свои силы на борьбу с властями. Считаем, что вся эта ситуация с детскими садами позорит наш город Улан-Удэ, - говорится в петиции.

По их словам, Ульяну Афанасьеву пригласили на согласованный митинг 5 августа, проводимый мамами детей, не попавших в сад, но она не пришла. 

Также мамы рассказали о предполагаемых доходах председателя комитета по образованию.

- За 2016 год заработала 1 миллион 73 тысячи рублей, в 2017 году - 1,1 млн. рублей, что составляет 89 тысяч рублей в месяц в 2016 году, и 91 тысячу рублей в месяц в 2017 году. Зарплата более чем в 2 раза выше средней по Улан-Удэ, и продолжает расти, - подсчитали родители.

«Считаем, что при таком уровне дохода и работать следует соответственно, и вопросы людей решать, однако отдачи не ощущается. Просим освободить от занимаемой должности председателя комитета по образованию Улан-Удэ Афанасьеву Ульяну и поставить на её место председателя, умеющего работать с людьми и решать их вопросы», аргументируют недовольные родители.

Петиция появилась на сайте Сhange.org 6 августа. Под ней подписались около ста человек. Ссылка на петицию распространяется по социальным сетям. В комментариях к документу родители активно поддерживают инициатора.

«Защитим права детей!»

«Путёвку в детский сад Улан-Удэ на старшего сына получила в августе 2016 года. А в сентябре ему уже исполнилось 7 лет, и ребёнок пошёл в школу! Хотя в очереди стояли с рождения. И каждый год желающих попасть в сад становится только больше. Моему второму сыну сейчас почти два года. Боюсь, путёвку в садик даже к 7-ми годам мы не получим, так как впереди в очереди более 4500 человек! Ульяна Сергеевна, почему ситуация с каждым годом становится только критичнее, а вы ничего не делаете? Попасть к вам на приём - задача не из лёгких. Да и в очередной раз быть униженной на таком приёме - не очень хочется... Разве вы не видите, что творится вокруг вас? Или делайте что-нибудь, или оставьте эту должность!», пишут родители. 
образование детские сады
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ приехал замминистра здравоохранения России
В Улан-Удэ приехал замминистра здравоохранения России
Власть, 08.08.2018
Олег Салагай проведёт совещание о регулировании народной медицины
Власти Коми после визита в Улан-Удэ задумались об обновлении вертолётного парка
Власть, 07.08.2018
Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочее совещание по развитию региональных авиаперевозок
Шойгу похвалил Бурятию за устройство детей военнослужащих в детсады
Власть, 07.08.2018
Сегодня в Национальном центре управления оборонойпод руководством главы военного ведомства Сергея Шойгу состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
В Бурятии внедряется цифровая экономика
Власть, 07.08.2018
В Бурятии прошёл Байкальский информационный форум-2018 под эгидой министерства связи и массовых коммуникаций
Глава Следственного комитета Бурятии посетит Баргузинский район
Глава Следственного комитета Бурятии посетит Баргузинский район
Власть, 07.08.2018
Он встретится в районе с местными жителями
Алексей Цыденов работает в Прибайкальском районе
Алексей Цыденов работает в Прибайкальском районе
Власть, 07.08.2018
Он проинспектирует строящиеся объекты и встретится с местными жителями
Чиновники Бурятии убрались на Байкале
Власть, 06.08.2018
«Вода России» - акция с таким названием прошла 3 августа на Байкале
Жителю Северобайкальска администрация подарила озеро
Жителю Северобайкальска администрация подарила озеро
Власть, 06.08.2018
Мужчина передарил озеро своей дочери и выставил на продажу почти за 33 млн
В Бурятии прекращено уголовное дело на Ивана Альхеева
В Бурятии прекращено уголовное дело на Ивана Альхеева
Власть, 06.08.2018
В ходе расследования дела информация о мошенничестве не подтвердилась
В Улан-Удэ произошёл конфликт между коммунистами (видео)
В Улан-Удэ произошёл конфликт между коммунистами (видео)
Власть, 03.08.2018
Обычная встреча с избирателями обернулась стычкой между двумя конкурирующими партиями – КПРФ и КПСС. В центре скандала местные лидеры партий Вячеслав Мархаев и Батодалай Багдаев
Глава Бурятии ответил, существует ли китайская угроза
Глава Бурятии ответил, существует ли китайская угроза
Власть, 03.08.2018
По словам Алексея Цыденова, республика избирательно относится к инвестициям из Китая
Алексей Цыденов: «Наверное, я уже обурятился»
Алексей Цыденов: «Наверное, я уже обурятился»
Власть, 03.08.2018
Глава Бурятии дал откровенное интервью «Эху Москвы»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^