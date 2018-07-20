Не так давно Дамбинима Самбуев был единственным министром в Бурятии без замов
Назначен второй замминистра здравоохранения Бурятии. Должность замминистра – председателя комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения получила Наталья Логина. Постановление об этом 19 июля подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Назначить Логину Наталью Юрьевну на должность заместителя министра здравоохранения Республики Бурятия - председателя комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения с испытательным сроком 6 месяцев и заключить с ней служебный контракт», - говорится в документе.
Прежде Наталья Логина трудилась в минздраве Бурятии начальником отдела медпомощи взрослому населению.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев был в своём роде уникальной фигурой в правительстве – единственным, кто остался без заместителей. Все они уволились по собственному желанию.
В конце мая ситуация изменилась: был назначен замминистра – председатель комитета первичной медико-санитарной помощи, профилактики и реабилитации. Пост получил Батор Будаев, прежде трудившийся директором Республиканского базового медицинского колледжа.
Вакантным остаётся пост первого заместителя министра – председателя комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения.
Министру здравоохранения Бурятии назначили нового заместителя
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Указ подписал глава Бурятии
Не так давно Дамбинима Самбуев был единственным министром в Бурятии без замов
К экологическим экспертизам привлекались не специалисты
Он признал свою вину и выплатил ущерб муниципальному образованию
Как стало известно «Байкал-Daily», решён вопрос с назначением на место, которое освободил Дамбинима Самбуев после получения должности министра здравоохранения
«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за июнь 2018 года
Существует риск, что к 1 сентября ремонтные работы в школах не успеют окончить
Так, на Левом берегу планируется школа с амфитеатром и бассейном
Закон о дополнительном выходном дне может заработать уже с 2019 года
Владимир Путин сменил состав президиума Государственного совета РФ
Фестиваль прошёл в корейском городе
В дело вмешалась прокуратура
Власть, 18.07.2018
Он проверил ремонт «убитой» дороги в Стеклозавод и на ул. Ключевская
Власть, 18.07.2018
17 июля состоялась рабочая встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым
Власть, 17.07.2018
Значимость нового департамента по Байкальской природной территории министр назвал «колоссальной»