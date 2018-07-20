Министру здравоохранения Бурятии назначили нового заместителя

Читают сейчас

Главврач больницы возглавит фонд ОМС в Бурятии Власть, Как стало известно «Байкал-Daily», решён вопрос с назначением на место, которое освободил Дамбинима Самбуев после получения должности министра здравоохранения

Алексей Цыденов отчитал минобрнауки Бурятии Власть, Существует риск, что к 1 сентября ремонтные работы в школах не успеют окончить



