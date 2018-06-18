Глава северного района Бурятии получил представление прокуратуры

В районе не занимались безопасностью транспортной инфраструктуры



В Северо-Байкальском районе Бурятии органы местного самоуправления и субъекты транспортной инфраструктуры нарушали требования транспортной безопасности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратура.



- В ходе проверки установлено, что муниципальным образованием «Северо-Байкальский район» по объектам транспортной инфраструктуры, состоящим на балансе МО, не проводилось категорирование и оценка уязвимости указанных объектов, не разрабатывался план обеспечения транспортной безопасности транспортных средств в соответствии с требованиями федерального закона «О транспортной безопасности» - поясняют в прокуратуре.



Главе администрации МО «Северобайкальский район» внесено представление об устранении нарушения, которое находится на рассмотрении.



- Аналогичные нарушения установлены в деятельности ООО «Маршрут Сервис», ООО «Районные маршруты», ООО «Автоэкспресс+», осуществляющих пассажирские перевозки на территории города Северобайкальска и Северо-Байкальского района, - уточняют в надзорном органе.



Директору ООО «Маршрут сервис» прокурором района внесено представление, которое также находится на рассмотрении. В Северобайкальский городской суд направлены исковые заявления об обязании ООО «Районные маршруты» и ООО «Автоэкспресс+» устранить выявленные нарушения.

