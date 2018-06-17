Председатель комитета СФ привёл в пример «Бережливую поликлинику» в Бурятии

Повысить доверие граждан к системе отечественного здравоохранения помогут пилотные проекты, запущенные на территории России, к примеру проект «Бережливая поликлиника»



Такое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в ходе заседания организационного комитета консилиума Ассоциации заслуженных врачей России «Медицина народного доверия».



- Граждане очень часто высказывают претензии врачам именно потому, что у них нет доверия к самой системе, — пояснил сенатор. — Но как только появляются технологии, которые сближают работников медицины и граждан на чисто житейском уровне, ситуация меняется.



В качестве примера сенатор привёл проект «Бережливая поликлиника», призванный в разы сократить очереди к врачам и в регистратуру, ускорить сдачу анализов, упростить запись к врачам — то есть позволить обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов, сообщает pnp.ru.



- Недавно я вернулся из Бурятии, где мы обсуждали проблемы медицины первичного звена и посетили медицинскую организацию, участвующую в проекте «Бережливая поликлиника». Там мы убедились: как только человека не заставляют стоять в очереди только для того, чтобы ему сказали, в какой кабинет зайти, как только он сразу понимает, к кому ему обратиться, его доверие к системе здравоохранения повышается, — сказал Валерий Рязанский.

