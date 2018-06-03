Алексей Цыденов определился с кандидатом
Сегодня в Бурятии проходит предварительное голосование «Единой России» по выдвижению кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Народного Хурала республики 9 сентября.
В голосовании принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов. Он сделал свой выбор во второй половине дня.
В общей сложности 3 июня в Бурятии работают 165 счётных участков для проведения голосования.
«Байкал-Dailу» проводит онлайн-трансляцию праймериз.
Глава Бурятии проголосовал на праймериз
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