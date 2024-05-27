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В Монголии пробежали Улан-Баторский марафон

Общество,  Фото:Баир Мохосоев
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со спортивного мероприятия

25 мая в столице Монголии в 9-й раз прошёл «Улан-Баторский марафон». В этом году в забеге приняли участие 30 тысяч бегунов из 41 страны, включая Россию, Великобританию, Кению, Японию и Германию. В марафоне бежали и представители Бурятии.

Для проведения спортивного мероприятия в центре города с утра было ограничено движение транспорта. Участникам забегов предлагалось пробежать на выбор 7 дистанций: марафон (42 км), полумарафон (21 км), 10 км и 5 км, 1,5 км (для незрячих, инвалидов-колясочников и для семей), 0,8 км и 0,5 км.

Победителем марафона стал кениец Серой Андерсен, бежавший под номером. Второе место занял спортсмен из Монголии Д. Гантулга.
Монголия спорт марафон

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