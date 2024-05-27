Пауэрлифтер из Бурятии установила два рекорда России

Также спортсменка стала чемпионкой страны



С 20 по 27 мая в Екатеринбурге прошёл чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 190 спортсменов из 56 регионов.



Бурятию на чемпионате представляли четыре спортсмена. Анастасия Еськова завоевала титул чемпионки России по пауэрлифтингу в весовой категории до 76 кг. Также спортсменка установила рекорд России в приседаниях и сумме: 494,5 кг (приседания - 207 кг, жим - 102,5 кг, становая тяга – 185 кг).



Тренирует тяжелоатлетку Вячеслав Еськова, сообщает министерства спорта РБ.

