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Пауэрлифтер из Бурятии установила два рекорда России

Пауэрлифтер из Бурятии установила два рекорда России
Общество,  Фото:скриншот
Также спортсменка стала чемпионкой страны

С 20 по 27 мая в Екатеринбурге прошёл чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 190 спортсменов из 56 регионов.

Бурятию на чемпионате представляли четыре спортсмена. Анастасия Еськова завоевала титул чемпионки России по пауэрлифтингу в весовой категории до 76 кг. Также спортсменка установила рекорд России в приседаниях и сумме: 494,5 кг (приседания - 207 кг, жим - 102,5 кг, становая тяга – 185 кг).

Тренирует тяжелоатлетку Вячеслав Еськова, сообщает министерства спорта РБ.
Бурятия спорт чемпионат России пауэрлифтинг

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