Они появятся до конца следующего месяца
До 30 сентября в Улан-Удэ на 14 остановках общественного транспорта установят 28 информационных табло, которые показывают прогнозируемое время прибытия автобусов.
Список остановок, которые оснастят табло до 30 сентября:
- ост. «Мемориал Победы» (ул. Балтахинова, 40, ул. Балтахинова, 17/1);
- ост. «Элеватор» (пр. 50 лет Октября, 6а, ул. Гагарина,25/1);
- ост. «Площадь Советов» (ул. Ленина, 54, ул. Ленина, 55);
- ост. «Филармония» (ул. Коммунистическая, 47, ул. Ербанова, 6);
- ост. «База Фортуна» (пр. Автомобилистов, 2Б, пр. Автомобилистов, 5Б/1);
- ост. «Геологическая» (ул. Бабушкина, 19, ул. Бабушкина, 32);
- ост. «Площадь Комсомольская» (пр. 50 лет Октября, д.27);
- ост. «Гостинные ряды» (ул. Ленина, 22);
- ост. «ТД Юбилейный» (ул. Гагарина, 24а, ул. Гагарина, 35);
- ост. «Площадь Революции» (ул. Ленина, 21б);
- ост. «Бурятский театр драмы» (пр. Победы, 17);
- ост. «43 квартал»;
- ост. «БНЦ» (направление ул. Боевая);
- ост. «ВСГУТУ».
На каждом автобусе установлен ГЛОНАСС-датчик, передающий информацию о местоположении автобуса в автоматизированную систему управления городским пассажирским транспортом. Система собирает данные со всех маршрутов, обрабатывает их и передаёт в интернет-сервис «Умный транспорт».
Система также просчитывает прогнозируемое время прибытия различных маршрутов транспорта на каждую остановку. Все эти данные в реальном времени показываются на электронных табло.
Электронные табло закупили на средства, сэкономленные на торгах по реализации проекта внедрения интеллектуальной транспортной системы.
Напомним, что в прошлом году табло установили на пяти остановках: «Гормолзавод», «Республиканская больница», «Виадук», «Телецентр» и «20а квартал». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ установят ещё 28 информационных табло на остановках
Общество, Фото:
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