В Улан-Удэ установят ещё 28 информационных табло на остановках

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Они появятся до конца следующего месяца



До 30 сентября в Улан-Удэ на 14 остановках общественного транспорта установят 28 информационных табло, которые показывают прогнозируемое время прибытия автобусов.



Список остановок, которые оснастят табло до 30 сентября:

- ост. «Мемориал Победы» (ул. Балтахинова, 40, ул. Балтахинова, 17/1);

- ост. «Элеватор» (пр. 50 лет Октября, 6а, ул. Гагарина,25/1);

- ост. «Площадь Советов» (ул. Ленина, 54, ул. Ленина, 55);

- ост. «Филармония» (ул. Коммунистическая, 47, ул. Ербанова, 6);

- ост. «База Фортуна» (пр. Автомобилистов, 2Б, пр. Автомобилистов, 5Б/1);

- ост. «Геологическая» (ул. Бабушкина, 19, ул. Бабушкина, 32);

- ост. «Площадь Комсомольская» (пр. 50 лет Октября, д.27);

- ост. «Гостинные ряды» (ул. Ленина, 22);

- ост. «ТД Юбилейный» (ул. Гагарина, 24а, ул. Гагарина, 35);

- ост. «Площадь Революции» (ул. Ленина, 21б);

- ост. «Бурятский театр драмы» (пр. Победы, 17);

- ост. «43 квартал»;

- ост. «БНЦ» (направление ул. Боевая);

- ост. «ВСГУТУ».



На каждом автобусе установлен ГЛОНАСС-датчик, передающий информацию о местоположении автобуса в автоматизированную систему управления городским пассажирским транспортом. Система собирает данные со всех маршрутов, обрабатывает их и передаёт в интернет-сервис «Умный транспорт».



Система также просчитывает прогнозируемое время прибытия различных маршрутов транспорта на каждую остановку. Все эти данные в реальном времени показываются на электронных табло.



Электронные табло закупили на средства, сэкономленные на торгах по реализации проекта внедрения интеллектуальной транспортной системы.



Напомним, что в прошлом году табло установили на пяти остановках: «Гормолзавод», «Республиканская больница», «Виадук», «Телецентр» и «20а квартал». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

