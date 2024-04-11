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В столице Бурятии упорно борются со страшным смрадом с очистных

В столице Бурятии упорно борются со страшным смрадом с очистных
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
На Стеклозаводе пытаются устранить причину фекального амбре

В столице Бурятии приступили к обработке так называемых иловых площадок на правобережных очистных. Они находятся на Стеклозаводе. В пятницу, 12 апреля, специалисты повторно проведут поверхностную обработку илового осадка – главного источника неприятного запаха. Первую сделали на прошлой неделе. Для этого используют специальный микробиологический препарат.

- Такие обработки на сооружениях проводятся уже несколько лет. После долгой зимы требуется время, чтобы специальный препарат начал действовать, – пояснил заместитель главного инженера по очистке сточных вод МУП «Водоканал» Роман Мицкевич. – Наблюдается заметный эффект. Мы регулярно устраиваем обходы территории. Запаха становится меньше.

Однако, по словам специалиста, сейчас в разгаре реконструкция очистных. Основная причина зловония, на которое жалуются местные жители – перемещение осадка с иловых карт на другие площадки, которые тоже нужно обработать. 

- Главное преимущество такого метода – простота, высокая эффективность и отсутствие какого-либо дополнительного негативного воздействия на окружающую среду. В рамках проведённых экспериментов наилучший результат продемонстрировал микробиологический препарат, который выпускает местный производитель, – подчеркнули в МУП.

В ближайшее время возьмутся и за иловые карты и левобережные очистные в пригородном селе Сотниково.

Пару недель назад официальную страницу ЦУР во «ВКонтакте» заполонили жалобы на жуткое зловоние в микрорайоне Стеклозавод. Местные жители, которые винят во всём очистные сооружения, призвали власти обратить на это внимание, ведь с каждым днём ситуация только усугубляется.

- Невозможно дышать этим смрадом. Одни обещания, а вонь только усиливается. Когда это безобразие прекратится? Ещё и левобережные очистные хотят присоединить, а это уже ни в какие рамки не укладывается. Живущих на Стеклозаводе и станции «Дивизионная» за людей не считают? Сколько это ещё будет продолжаться? – негодовали стеклозаводчане.

По словам жителей посёлка, ужасный запах стоит там и днём, и ночью. Когда люди выходят из дома, их даже начинает тошнить. Про прогулки в парке пришлось забыть.

- На улице невозможно находиться – даже в квартиры проникает. А если открыть форточки, так впечатление, что живёшь в общественном туалете, – гласил один из комментариев.

Местные подчеркнули: зимой неприятное амбре тоже есть, но его перебивает дым от топящихся печей. С наступлением же тепла вонь усилилась. Стеклозаводчане уже потеряли всякую надежду на чистый воздух. Ситуацию ранее прокомментировали в правительстве Бурятии.
очистные сооружения Стеклозавод Водоканал

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