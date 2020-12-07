Бурятские артисты показали на балетном шоу танец уроженки Улан-Удэ

На этот раз – 5 декабря - Харука и Эрдэм представили танец «Поребрик» (тема очередной программы «Современная хореография»). Хореограф-постановщик танца Анастасия Кадрулёва родилась в Улан-Удэ, окончила местное хореографическое училище, но много лет прожила в Санкт-Петербурге.







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выступление артистов из Бурятии - с 17.58





Членам жюри не понравилось выступление. Денис Матвиенко, художественный руководитель балета Новосибирского театра оперы и балета, заслуженный артист Украины, остался недоволен, что ему не удалось оценить пластику Харуки и Эрдэма.