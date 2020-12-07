Бурятские артисты показали на балетном шоу танец уроженки Улан-Удэ

В субботу на телеканале «Россия Культура» показали пятый выпуск очередного сезона шоу «Большой балет» (6+). В проекте участвуют представители Бурятского театра оперы и балета – это уроженка Японии Харука Ямада и Эрдэм Сандаков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в первом выпуске они представили номер из национального балета «Красавица Ангара» - адажио, танец влюблённых Ангары и Енисея. И получили положительные отзывы от жюри.
Во втором выпуске был показан номер из уникального балета «Талисман», Харука и Эрдэм услышали от членов жюри несколько замечаний.
В третьем выпуске участники показали уже сольные выступления. Харука выступила с вариацией Сванильды из балета «Коппелия», Эрдэм – с вариацией Люсьена из балета «Пахита».
В четвёртой передаче артисты из республики продемонстрировали па-де-де из одноактного балета «Бабочка» в постановке Питера Куанца. Все члены жюри проекта отметили, что впервые посмотрели это па-де-де и получили удовольствие. Но наряду с этим, указали на недостатки и недочёты в номере.
На этот раз – 5 декабря - Харука и Эрдэм представили танец «Поребрик» (тема очередной программы «Современная хореография»). Хореограф-постановщик танца Анастасия Кадрулёва родилась в Улан-Удэ, окончила местное хореографическое училище, но много лет прожила в Санкт-Петербурге.
выступление артистов из Бурятии - с 17.58
Членам жюри не понравилось выступление. Денис Матвиенко, художественный руководитель балета Новосибирского театра оперы и балета, заслуженный артист Украины, остался недоволен, что ему не удалось оценить пластику Харуки и Эрдэма.
- В те моменты, когда вы танцевали, я бы хотел, чтобы вы были более пластичными. Мне не хватило в самом номере – это к хореографу – постоянно были перебивки на мизансцены, я только вот пытаюсь что-то понять по поводу вашей пластики, как вы двигаетесь, вы раз останавливаетесь – и какая-то мизансцена, но тем не менее я вас поздравляю, - сказал он.
Другой член жюри посчитал, что номер был совсем простой. По мнению Фаруха Рузиматова, хореограф всё-таки должен брать идеей для своих спектаклей, номеров, невыполнимой идеей.
- Здесь идея очень простая, хотя исполнение в принципе было достойное, но мне опять же не хватило смысла. Я всегда ищу интеллект, смысл – зачем и почему. Есть фраза, приписываемая Марте Грэм – «Мне неважно, как человек двигается, мне важно, что он хочет сказать». Сегодня я ничего не увидел, что люди хотят сказать, мне кажется, они ничего не хотят сказать, - раскритиковал выступление артист балета, хореограф, народный артист РФ.
Диана Вишнёва в свою очередь затронула тему пластики.
- Это такая проба пера, а Анастасию Кадрулёву я знаю, как хореографа, знаю, как она двигается. У неё кстати потрясающее владение телом, и у вас его нет, то есть вы не приобрели эти навыки. Если Фарух затронул тему мысли, то я затрону тему тела, то есть в современном балете не так – здесь побегали, здесь попрыгали, это огромнейшая серьёзная работа, я работала с огромным количеством невероятных хореографов с утра до ночи по 8 часов. Отрабатывания таких деталей телом, музыкальностью и вложения смыслов здесь не получилось, - поделилась мнением прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России.
Заслуженный артист России Алексей Мирошниченко отметил, что номер милый, и каких-то сложных задач перед артистами в этом случае не ставили.
- Очень симпатично смотритесь. Я должен как член жюри вас оценить, и мне интересно было посмотреть – как вы двигаетесь, как вы владеете телом и современной пластикой. В этом номере я не могу такую картину для себя составить, то есть, наверное, в этом номере какая-то часть вашего потенциала использована, но небольшая, - заключил он.
По итогам пяти программ Харука Ямада находится на пятом месте с 146 баллами, Эрдэм Сандаков – повыше, на четвёртом с 150 баллами.
В следующем выпуске проекта, в следующую субботу, представители бурятского театра покажут современный танец «A Rose», который поставила хореограф-постановщик из Бразилии.