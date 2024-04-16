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Знамя Академии ФСИН России погрузили на дно Байкала в Бурятии

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со льда Байкала

Знамя Академии ФСИН России погрузили на дно озера Байкал. Мероприятие прошло 15 апреля в селе Посольское Кабанского района Бурятии. Погружение приурочили к двум юбилейным датам - 145-летию со дня создания уголовно-исполнительной системы и 90-летию Академии ФСИН.

- 12 марта праздновали юбилей – 145-летие со дня создания уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, также этот год совпал с празднованием академии ФСИН России, нашего флагмана образовательных учреждений, ему исполнилось 90 лет. В связи с этим по согласованию с МЧС России, при поддержке Байкальского-поисково спасательного отряда, мы сегодня проводим акцию по погружению знамени на дно Байкала, - прокомментировал «Байкал-Daily» заместитель начальника УФИН России по Бурятии Евгений Слабухин.

Водолазная бригада погрузилось со знаменем на глубину более 15 метров.

- На сегодняшний день под эгидой юбилея флаги УИС были подняты на гору Эльбрус сотрудниками спецназа, а также одно из копий знамени отправилось в космос на МКС. Это произошло 12 марта, - отметил Евгений Слабухин.

Справка:

Академия ФСИН России находится в Рязани. Ведёт свою историю с 1934 года, когда по приказу Московского управления НКВД были образованы Рязанские курсы по подготовке участковых инспекторов милиции. За эти годы неоднократно менялись название и ведомственная принадлежность, но основная сфера деятельности выпускников определялась уголовно-исполнительными учреждениями. Нынешнее название – Академия права и управления ФСИН России – носит с 2005 года.

Сейчас проводится обучение по следующим направлениям: «Правоохранительная деятельность», «Юрисприденция», «Социальная работа», «Психология служебной деятельности», «Тыловое обеспечение», «Экономическая безопасность».



УФСИН Байкал

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