Дуйнхор хурал в Эгитуйском дацане

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В дацанах Бурятии в эти дни проходит 18-дневный Дуйнхор хурал. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Эгитуйского дацана, где 13 апреля проводился обряд очищения местности и разрешения на построение мандалы с ритуальным танцем Мистерии Цам «Сагар»



Эгитуйский дацан «Дамчой Равжелинг» находится в Еравнинском районе Бурятии на западном берегу реки Маракта в местности Хара-Шибирь. В дацане хранится буддийская святыня России — статуя Будды из сандалового дерева высотой 2 м 18 см — Зандан Жуу. По преданию она является единственной прижизненной скульптурой Будды Шакьямуни. По одной версии драгоценной статуей буддисты обязаны бурятским казакам, спасшим её в Пекине во время пожара. По другой — Сандаловый Будда, за спиной которого был дальний путь на север из индийского Кашмира через Тибет, Китай и Монголию, выкуплен ламами Эгитуйского дацана и попал сюда благодаря невероятным усилиям Соржо ламы Гомбо Доржо Эрдынеева.



Священную статую удалось спасти в годы борьбы с религией благодаря сотруднику Антирелигиозного музея Ж. Жабону, который вывез Зандан Жуу в Улан-Удэ. По настоянию Пандито Хамбо Ламы Мунко Цыбикова 25 сентября 1991 года Сандалового Будду на вертолёте доставили в Эгитуйский дацан. В 2003 году статуя решением Буддийской традиционной Сангхи России была признана святыней наряду с Атласом тибетской медицины и Драгоценным телом Хамбо Ламы Этигэлова. В 2008 году на пожертвования верующих возведён Дворец Зандан Жуу, который стал точкой притяжения буддистов из разных стран.

