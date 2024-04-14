14 апреля

13 апреля

12 апреля

Популярное

Дуйнхор хурал в Эгитуйском дацане

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В дацанах Бурятии в эти дни проходит 18-дневный Дуйнхор хурал. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Эгитуйского дацана, где 13 апреля проводился обряд очищения местности и разрешения на построение мандалы с ритуальным танцем Мистерии Цам «Сагар»

Эгитуйский дацан «Дамчой Равжелинг» находится в Еравнинском районе Бурятии на западном берегу реки Маракта в местности Хара-Шибирь. В дацане хранится буддийская святыня России — статуя Будды из сандалового дерева высотой 2 м 18 см — Зандан Жуу. По преданию она является единственной прижизненной скульптурой Будды Шакьямуни. По одной версии драгоценной статуей буддисты обязаны бурятским казакам, спасшим её в Пекине во время пожара. По другой — Сандаловый Будда, за спиной которого был дальний путь на север из индийского Кашмира через Тибет, Китай и Монголию, выкуплен ламами Эгитуйского дацана и попал сюда благодаря невероятным усилиям Соржо ламы Гомбо Доржо Эрдынеева.

Священную статую удалось спасти в годы борьбы с религией благодаря сотруднику Антирелигиозного музея Ж. Жабону, который вывез Зандан Жуу в Улан-Удэ. По настоянию Пандито Хамбо Ламы Мунко Цыбикова 25 сентября 1991 года Сандалового Будду на вертолёте доставили в Эгитуйский дацан. В 2003 году статуя решением Буддийской традиционной Сангхи России была признана святыней наряду с Атласом тибетской медицины и Драгоценным телом Хамбо Ламы Этигэлова. В 2008 году на пожертвования верующих возведён Дворец Зандан Жуу, который стал точкой притяжения буддистов из разных стран.
дацан религия буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Планируется модернизация пункта пропуска на границе в Бурятии
Планируется модернизация пункта пропуска на границе в Бурятии
Общество, 14.04.2024
С модернизацией МАПП Монды - Ханх связываются ожидания дальнейшего развития сотрудничества с Монголией
Со школьниками Улан-Удэ провели профориентационное мероприятие
Со школьниками Улан-Удэ провели профориентационное мероприятие
Общество, 14.04.2024
Им рассказали о службе в федеральной службе исполнения наказаний
В Бурятии очистили заросший деревьями сельхозучасток
В Бурятии очистили заросший деревьями сельхозучасток
Общество, 14.04.2024
Собственника неоднократно просили привести участок в порядок 
В Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении
В Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении
Общество, 14.04.2024
С профилактическим визитом наведались в семьи Кижингинского района
Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Общество, 14.04.2024
У Норжит Содномовны Цыреновой 5 детей, 13 внуков и 11 правнуков
В Улан-Удэ отметили Навруз
В Улан-Удэ отметили Навруз
Общество, 14.04.2024
Праздник прошёл в Доме дружбы народов
По Бурятии переменная облачность
По Бурятии переменная облачность
Общество, 14.04.2024
Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с
В Улан-Удэ проходит международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open»
В Улан-Удэ проходит международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open»
Общество, 13.04.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с захватывающих соревнований
В Улан-Удэ открылась выставка «Космос в ладонях»
В Улан-Удэ открылась выставка «Космос в ладонях»
Общество, 13.04.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Житель Бурятии перевёл аферистам 4 млн
Житель Бурятии перевёл аферистам 4 млн
Общество, 13.04.2024
Мужчина и его родственники оформили кредиты в различных банках
Улан-удэнский аэропорт стал запасным для рейса в Иркутск
Улан-удэнский аэропорт стал запасным для рейса в Иркутск
Общество, 13.04.2024
Борт был вынужден приземлиться в Бурятии из-за сильного снега

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^