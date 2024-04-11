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В Улан-Удэ выросло число обращений с травмами в детскую больницу

В Улан-Удэ выросло число обращений с травмами в детскую больницу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Количество обращений увеличилось по сравнению с данными февраля

В Улан-Удэ детская республиканская клиническая больница представила данные за март 2024 года.

- В приёмно-диагностическое отделение обратились 5994 ребёнка, по «скорой помощи» - 614 человек, по самообращению - 5380 детей. 2254 ребёнка доставлены в ДРКБ в связи с травмами, - сообщили в учреждении.

Госпитализировано экстренно 460 детей, в том числе с травмами различной степени тяжести 113.

Проведено всего 477 хирургических вмешательств, из них в экстренном порядке 275.

Количество посещений в консультативно-диагностическом отделении составило 4570.

В больнице отметили, что по сравнению с данными за февраль в марте число обращений с травмами увеличилось. «Обращаем внимание родителей и законных представителей - элементарные меры безопасности и ваша бдительность помогут сохранить жизнь, здоровье ваших детей и уберечь от травм», - заключили в учреждении.
детская клиническая больница

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