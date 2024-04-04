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Лучшим полицейским Бурятии 2023 года стал подполковник

Лучшим полицейским Бурятии 2023 года стал подполковник
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Под его руководством раскрыто множество преступлений, в том числе «глухарей»

В Бурятии назвали имя «Полицейского года-2023». Общественные советы при МВД Бурятии и УМВД России по Улан-Удэ определили победителей премии «Признание».

Гран-при конкурса «Признание-2023» и звание лучшего полицейского года получил подполковник полиции Андрей Спиридонов. Он заместитель начальника отдела – начальник отделения по раскрытию преступлений против личности отдела управления уголовного розыска МВД по Бурятии.

Андрей Спиридонов за 19 лет службы раскрыл самые разные преступления: от мелких краж до больших злодеяний.

- Под непосредственным руководством подполковника полиции раскрыто множество тяжких и резонансных преступлений, воспитано поколение грамотных, профессиональных сотрудников уголовного розыска. Особое внимание и усилие направлено на раскрытие преступлений категории прошлых лет, которые долгие годы числятся «глухарями», - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Всего финалистами премии стали 18 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, ветераны ведомства и общественники.

Так, номинация «Горячее сердце» учреждена для гражданских лиц и ветеранов органов внутренних дел за активную жизненную позицию и содействие органам внутренних дел. Победителем стал Равиль Гильмуллин – председатель республиканской общественной организации «Союз солдатских родителей Бурятии». Высоко был оценён Равиля Борисовича в волонтёрскую деятельность и оказание помощи участникам СВО и их семьям.


В номинации «Герой нашего времени» финалистами стали пять сотрудников органов внутренних дел, проявившие отвагу, смелость и самоотверженность.

Статуэтка с символом общественного совета при МВД Бурятии – взлетающим беркутом – по праву оказалась в руках Зоригто Рабдаева, участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Тарбагатайскому району. Он обезвредил злоумышленников, оказавших вооруженное сопротивление полицейским.


В номинации «Именем закона» общественники наградой профессионализм подполковника полиции Валентины Колбиной – заместителя начальника – начальника отделения отдела дознания управления МВД России по г. Улан-Удэ. В 2023 году под руководством Валентины Колбиной в суд направлено 97 уголовных дел по 184 составам.



Как отметил председатель организационного комитета премии Андрей Михеев, сотрудники уголовного розыска – ядро и бесценное достояние легендарной оперативной службы, каждый из которых ежедневно противостоит опасным преступным проявлениям.

полиция МВД Бурятии

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