Лучшим полицейским Бурятии 2023 года стал подполковник

















Как отметил председатель организационного комитета премии Андрей Михеев, сотрудники уголовного розыска – ядро и бесценное достояние легендарной оперативной службы, каждый из которых ежедневно противостоит опасным преступным проявлениям.



Как отметил председатель организационного комитета премии Андрей Михеев, сотрудники уголовного розыска – ядро и бесценное достояние легендарной оперативной службы, каждый из которых ежедневно противостоит опасным преступным проявлениям.

В Бурятии назвали имя «Полицейского года-2023». Общественные советы при МВД Бурятии и УМВД России по Улан-Удэ определили победителей премии «Признание».и звание лучшего полицейского года получил подполковник полиции. Он заместитель начальника отдела – начальник отделения по раскрытию преступлений против личности отдела управления уголовного розыска МВД по Бурятии.Андрей Спиридонов за 19 лет службы раскрыл самые разные преступления: от мелких краж до больших злодеяний.- Под непосредственным руководством подполковника полиции раскрыто множество тяжких и резонансных преступлений, воспитано поколение грамотных, профессиональных сотрудников уголовного розыска. Особое внимание и усилие направлено на раскрытие преступлений категории прошлых лет, которые долгие годы числятся «глухарями», - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Всего финалистами премии стали 18 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, ветераны ведомства и общественники.Так, номинацияучреждена для гражданских лиц и ветеранов органов внутренних дел за активную жизненную позицию и содействие органам внутренних дел. Победителем стал Равиль Гильмуллин – председатель республиканской общественной организации «Союз солдатских родителей Бурятии». Высоко был оценён Равиля Борисовича в волонтёрскую деятельность и оказание помощи участникам СВО и их семьям.В номинации «Герой нашего времени» финалистами стали пять сотрудников органов внутренних дел, проявившие отвагу, смелость и самоотверженность.Статуэтка с символом общественного совета при МВД Бурятии – взлетающим беркутом – по праву оказалась в руках, участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Тарбагатайскому району. Он обезвредил злоумышленников, оказавших вооруженное сопротивление полицейским.В номинацииобщественники наградой профессионализм подполковника полиции Валентины Колбиной – заместителя начальника – начальника отделения отдела дознания управления МВД России по г. Улан-Удэ. В 2023 году под руководством Валентины Колбиной в суд направлено 97 уголовных дел по 184 составам.