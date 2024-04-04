04 апреля

03 апреля

Популярное

В Улан-Удэ начнут ремонт на оживлённом участке дороги

В Улан-Удэ начнут ремонт на оживлённом участке дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возле «Интерьера» обещают ливневую канализацию

В Улан-Удэ обновят оживлённый участок дороги по улице Ключевской - от улицы Сахьяновой до остановки «Товары Бурятии». Всего будет отремонтировано более 1,8 км дороги.

- Здесь на одном из проблемных участков - возле магазина «Интерьер», где во время осадков скапливалось большое количество дождевой воды, сделают ливневую канализацию. Также на дороге уложат новый асфальт, расширят остановочные карманы, нанесут дорожную разметку, обустроят парковки, новые тротуары, установят дорожные знаки, - сообщили в администрации города.

В прошлом году обновили дорогу в противоположном направлении - от остановки «Товары Бурятии» до улицы Сахьяновой.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2024 году по нацпроекту в столице Бурятии отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Ещё два объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.
дороги дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнок до ужаса напугал уличный приставала
Улан-удэнок до ужаса напугал уличный приставала
Общество, 04.04.2024
Неизвестный хватал одну из них за ногу прямо на остановке
В Бурятии люди продолжают жаловаться на жизнь
В Бурятии люди продолжают жаловаться на жизнь
Общество, 04.04.2024
Больше всего они недовольны дорогами и здравоохранением

Житель Бурятии за пять лет застрелил 125 волков
Житель Бурятии за пять лет застрелил 125 волков
Общество, 04.04.2024
В республике продолжается охота на серых хищников
Жители Улан-Удэ мечтают о четырёхдневке
Жители Улан-Удэ мечтают о четырёхдневке
Общество, 04.04.2024
На неё согласна половина работающих горожан

В Улан-Удэ проходит экоакция: Зубным щёткам предлагают сдаться
В Улан-Удэ проходит экоакция: Зубным щёткам предлагают сдаться
Общество, 04.04.2024
Горожан призывают принести зубные щётки для переработки
В селе Бурятии на народные деньги второй год возводят православный храм
В селе Бурятии на народные деньги второй год возводят православный храм
Общество, 04.04.2024
Пожертвовать деньги на него могут все желающие
В Бурятии родилось ещё пять супертелят «из пробирки»
В Бурятии родилось ещё пять супертелят «из пробирки»
Общество, 04.04.2024
На свет появились четыре бычка и тёлочка
В Бурятии насчитали более 200 детей с расстройством аутистического спектра
В Бурятии насчитали более 200 детей с расстройством аутистического спектра
Общество, 04.04.2024
В столице республики их оказалось больше, чем в районах
Школьное лесничество в Бурятии отметило пятилетие
Школьное лесничество в Бурятии отметило пятилетие
Общество, 04.04.2024
Ребята с удовольствием изучают природу 
В Бурятии школьники попробовали себя в роли росгвардейцев
В Бурятии школьники попробовали себя в роли росгвардейцев
Общество, 04.04.2024
Росгвардейцы провели для школьников день открытых дверей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^