Возле «Интерьера» обещают ливневую канализацию
В Улан-Удэ обновят оживлённый участок дороги по улице Ключевской - от улицы Сахьяновой до остановки «Товары Бурятии». Всего будет отремонтировано более 1,8 км дороги.
- Здесь на одном из проблемных участков - возле магазина «Интерьер», где во время осадков скапливалось большое количество дождевой воды, сделают ливневую канализацию. Также на дороге уложат новый асфальт, расширят остановочные карманы, нанесут дорожную разметку, обустроят парковки, новые тротуары, установят дорожные знаки, - сообщили в администрации города.
В прошлом году обновили дорогу в противоположном направлении - от остановки «Товары Бурятии» до улицы Сахьяновой.
Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2024 году по нацпроекту в столице Бурятии отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Ещё два объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.
В Улан-Удэ начнут ремонт на оживлённом участке дороги
Общество, Фото:
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