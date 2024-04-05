На севере Бурятии развернётся фестиваль бамовских и патриотических песен

Он пройдёт эти летом в Нижнеангарске



В июле в Бурятии пройдёт республиканский фестиваль-конкурс патриотической песни «Байкальский бриз-2024», посвящённый 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали и Году семьи. Местом проведения мероприятия станет посёлок Нижнеангарск в Северо-Байкальском районе.



Принять участие в конкурсе могут молодые исполнители патриотической песни от 18 до 45 лет. Допускаются исполнители патриотической песни, имеющие рекомендации от государственных и муниципальных учреждений культуры, продюсерских центров, музыкальных студий, теле- и радиокомпаний, дирекций музыкальных конкурсов и фестивалей, а также независимые исполнители по рекомендациям деятелей музыкального искусства.



Участники конкурса представляют два произведения, продолжительностью не более 4 минут каждое:

- песня патриотического содержания (советских, российских, бурятских композиторов либо авторская);

- песня на тему строительства Байкало-Амурской магистрали.



Конкурс проводится в два этапа. Первый тур состоится заочно по видеозаписям. Заявку на участие необходимо отправить в срок до 20 июня на электронную почту: ontrcnt@mail.ru. До 1 июля участникам, прошедшим во второй тур, направляются официальные приглашения.



Второй этап состоится в июле в Нижнеангарске. Конкурсанты исполняют две подготовленные песни. На гала-концерте (6+) финалисты представляют одну песню, рекомендованную членами жюри. По результатам выступлений присуждаются звания лауреатов, премии и дипломы за участие.



Возрастное ограничение: 18+.

