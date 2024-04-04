Житель Бурятии за пять лет застрелил 125 волков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике продолжается охота на серых хищников



С начала года в Курумканском районе отстрелили волков 38 волков. Охотники предъявили для клеймения их шкуры. Это обязательное условие для выплат – согласно соответствующему постановлению правительства РБ, рассказали в Бурприроднадзоре.



В ушедшем 2023 году в муниципальном образовании добыли 78 серых хищников (в целом по республике – 700). Нападений на домашний скот стало заметно меньше. А один из курумканцев за последние пять лет застрелил 125 зверей.



Как отметили в ведомстве, охота на волков требует немало времени и сил. Для поимки одного проехать придётся более 300 километров.



Размер вознаграждения – 8 000 рублей, но в некоторых районах, в частности – Курумканском, Окинском, Баргузинском и Еравнинском – есть дополнительные выплаты. Они колеблются от 5 до 10 тысяч. Всего в 2023-ем в регионе насчитывалось 2 323 волка.

