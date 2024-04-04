На неё согласна половина работающих горожан
Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что каждый второй житель бурятской столицы одобряет работу по четыре дня в неделю вместо привычных пяти. А вот 35% не в восторге от такого графика. По их мнению, платить при подобном раскладе станут меньше, а делать придётся ещё больше.
При этом 7 из 10 опрошенных признались, что вполне могут справиться со своими задачами – при условии, что будут работать свыше восьми часов.
Большинство (65%) сторонников четырёхдневки – улан-удэнцы моложе 34 лет. Против оказался третий горожанин старше 45-ти. Специалисты такого возраста чаще остальных заявляют о невозможности справиться со всем за четыре рабочих дня.
Если бы укороченную рабочую неделю всё же ввели, 26% респондентов потратили бы освободившийся день на семью и детей, 23% – на отдых, 18% – на подработку, п 13% – на домашние дела. Ещё 11% занялись бы самообразованием, 9% решали бы личные вопросы и по 7% посвятили бы дополнительный выходной активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам.
Жители Улан-Удэ мечтают о четырёхдневке
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