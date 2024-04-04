Их перечислят на день-два раньше
Некоторым жителям республики пенсии в этот раз переведут раньше срока. Тем, кому деньги через банки перечисляют 6-го числа каждого месяца, получат их уже в пятницу, 5 апреля, поскольку 6-ое приходится на субботу.
Досрочно получат выплаты и те, кому их обычно переводят 14-го и 21-го числа. Поскольку эти дни в апреле приходятся на выходные, средства упадут на банковские счета 12-го и 19-го соответственно. Об этом сообщили в отделении социального фонда России по Бурятии. По почте всё доставят по графику, с 3-го по 21-ое.
Часть жителей Бурятии в апреле получат пенсии досрочно
Общество, Фото:
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