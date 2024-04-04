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В Бурятии насчитали более 200 детей с расстройством аутистического спектра

В Бурятии насчитали более 200 детей с расстройством аутистического спектра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице республики их оказалось больше, чем в районах

В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) рассказали, что сегодня в Бурятии насчитывается 244 ребёнка с расстройством аутистического спектра (РАС). Большинство из них – 135 – в Улан-Удэ и остальные 109 – в районах республики.

С 2007 года апрель является всемирным месяцем информирования об аутизме. Посвящённые ему информационно-просветительские кампании проходят во всём мире.

В ДРКБ объяснили, как распознать РАС. Основные признаки заболевания – нарушение социального взаимодействия, качественные аномалии в общении и ограниченные, повторяющие стереотипные шаблоны поведения и активности.

- Нарушения в сфере коммуникации проявляются в том, как ребёнок разговаривает и пользуется жестами, а в поведении это своеобразие, ограниченность и стереотипность интересов и деятельности, – отмечает кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, заведующая психотерапевтическим отделением ДРКБ Долсона Баранзаева

Специалист объяснила и рост числа детей с аутизмом. Отчасти причина тому – ранее выявление расстройства.

- Чем раньше распознали РАС, тем быстрее дети могут получить доступ к службам поддержки и помощи, – добавила врач.

Точные причины возникновения аутизма неизвестны, потому излечить его полностью пока невозможно. 
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