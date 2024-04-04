В Бурятии насчитали более 200 детей с расстройством аутистического спектра

В столице республики их оказалось больше, чем в районах



В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) рассказали, что сегодня в Бурятии насчитывается 244 ребёнка с расстройством аутистического спектра (РАС). Большинство из них – 135 – в Улан-Удэ и остальные 109 – в районах республики.



С 2007 года апрель является всемирным месяцем информирования об аутизме. Посвящённые ему информационно-просветительские кампании проходят во всём мире.



В ДРКБ объяснили, как распознать РАС. Основные признаки заболевания – нарушение социального взаимодействия, качественные аномалии в общении и ограниченные, повторяющие стереотипные шаблоны поведения и активности.



- Нарушения в сфере коммуникации проявляются в том, как ребёнок разговаривает и пользуется жестами, а в поведении это своеобразие, ограниченность и стереотипность интересов и деятельности, – отмечает кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, заведующая психотерапевтическим отделением ДРКБ Долсона Баранзаева



Специалист объяснила и рост числа детей с аутизмом. Отчасти причина тому – ранее выявление расстройства.



- Чем раньше распознали РАС, тем быстрее дети могут получить доступ к службам поддержки и помощи, – добавила врач.



Точные причины возникновения аутизма неизвестны, потому излечить его полностью пока невозможно.

