Бурятский митрополит передал в зону СВО церковную атрибутику









Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал для военнослужащих-участников СВО иконы, свечи, пояса с молитвой, крестики, карманные молитвословы.Передача религиозной атрибутики состоялась 3 апреля в Иннокентьевском зале Епархиального управления. Митрополит встретился со специалистом комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства Бурятии Вадимом Мясниковым.- Участники СВО особенно нуждаются в духовной поддержке и любой помощи из родных мест. Отправляясь на передовую, воины стараются брать с собой карманные иконы, молитвословы и иметь на себе нательные крестики, - отметили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.Вся переданная владыкой церковная утварь для бойцов будет отправлена в зону СВО в самое ближайшее время, отметили в епархии.