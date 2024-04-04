Бурятский митрополит передал в зону СВО церковную атрибутику

Церковная утварь отправится бойцам в ближайшее время
Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал для военнослужащих-участников СВО иконы, свечи, пояса с молитвой, крестики, карманные молитвословы.
Передача религиозной атрибутики состоялась 3 апреля в Иннокентьевском зале Епархиального управления. Митрополит встретился со специалистом комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства Бурятии Вадимом Мясниковым.
- Участники СВО особенно нуждаются в духовной поддержке и любой помощи из родных мест. Отправляясь на передовую, воины стараются брать с собой карманные иконы, молитвословы и иметь на себе нательные крестики, - отметили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Вся переданная владыкой церковная утварь для бойцов будет отправлена в зону СВО в самое ближайшее время, отметили в епархии.
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