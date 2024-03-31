31 марта

30 марта

29 марта

Популярное

Жителей Бурятии в апреле ждёт шестидневная рабочая неделя

Жителей Бурятии в апреле ждёт шестидневная рабочая неделя
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
А за ней последуют целых четыре выходных

В конце апреля всех россиян, включая жителей Бурятии, ждёт длинная рабочая неделя – с понедельника, 22-го по субботу, 27-ое включительно. Об этом напомнили недавно в официальном telegram-канале Роструда.

Зато за шестидневкой последует четырёхдневный уик-энд – с 28 апреля по 1 мая. Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.

До этого дополнительные выходные в республике объявляли в честь праздника Белого месяца, Дня защитника Отечества и 8 марта. Всего в 2024-ом жители РФ отдохнут 118 дней (с учётом привычных суббот и воскресений), а нашей республики – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.

Отдых также устроят в день России – в среду, 12 июня, и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться тоже придётся шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29-го.
отдых работа выходные дни Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии в апреле ждёт шестидневная рабочая неделя
Жителей Бурятии в апреле ждёт шестидневная рабочая неделя
Общество, 31.03.2024
А за ней последуют целых четыре выходных
Собаки из Бурятии разъезжаются по всей России
Собаки из Бурятии разъезжаются по всей России
Общество, 31.03.2024
В «счастливое будущее» отправили ещё трёх псов
В Бурятии сельчане боятся ездить по убитым дорогам
В Бурятии сельчане боятся ездить по убитым дорогам
Общество, 31.03.2024
На их состояние жалуются сразу в двух районах
Бурятские шаманы вновь помолятся за благополучие людей
Бурятские шаманы вновь помолятся за благополучие людей
Общество, 31.03.2024
Для этого они устроят специальный обряд
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество, 31.03.2024
По республике переменная облачность, преимущественно без осадков
На «Байкальской рыбалке» победила женская команда из Улан-Удэ
На «Байкальской рыбалке» победила женская команда из Улан-Удэ
Общество, 30.03.2024
Команда выиграла внедорожник. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с фестиваля
В Улан-Удэ семимесячному малышу провели сложную операцию
В Улан-Удэ семимесячному малышу провели сложную операцию
Общество, 30.03.2024
Это был второй этап на пути к восстановлению функций кишечника маленького пациента
Прогулки по Улан-Удэ. Март 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Март 2024
Общество, 30.03.2024
Тюльпаны, лужи, шашлыки, блины
Дмитрий Певцов оценил креатив рыбаков из Северо-Байкальского района
Дмитрий Певцов оценил креатив рыбаков из Северо-Байкальского района
Общество, 30.03.2024
В Бурятии проходит масштабный фестиваль «Байкальская рыбалка»
Мошенник обманул улан-удэнку на 1,5 млн рублей
Мошенник обманул улан-удэнку на 1,5 млн рублей
Общество, 30.03.2024
Жертвами аферистов за последнюю неделю стали 56 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^