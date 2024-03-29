В Улан-Удэ у перехода через ж/д пути появилась световая проекция

Общество, Фото: опубликовано минтрансом РБ

«Берегись поезда!» - гласит надпись



В микрорайоне Южный в Улан-Удэ на пешеходном переходе через железнодорожные пути появилась световая проекция с надписью «Берегись поезда».



В министерстве транспорта Бурятии отметили, что дополнительный знак позволит привлечь внимание пешеходов, в том числе, находящихся в наушниках.



Помимо этого, переход оборудован светофорами и звуковой сигнализаций, которая заранее предупреждает о скором приближении поезда.



