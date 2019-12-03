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Бурятский архитектор раскритиковал строительство музея на набережной

Бурятский архитектор раскритиковал строительство музея на набережной
Общество,  Фото:страница Геннадия Хунхенова
Геннадий Хунхенов предложил свой, более оптимальный вариант размещения Национального музея

Известный бурятский архитектор Геннадий Хунхенов летом опубликовал в соцсетях пост, который активно начал распространяться сейчас. Архитектор раскритиковал решение властей строить Национальный музей на месте стадиона «Спартак», который принадлежит Бурятскому государственному университету и расположен вдоль набережной около Центрального стадиона.

Как сообщал «Байкал-Daily», строительство нового здания, в котором разместятся фонды музея истории Бурятии имени Хангалова, Художественного музея имени Сампилова, музея природы Бурятии, планируется завершить к 2022 году. Четырёхэтажное здание спроектировано в виде цветка ая-ганга.

В начале сентября глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил замминистру строительства России Максиму Егорову, что музей будет располагаться на территории нынешнего стадиона БГУ, а его, в свою очередь, перенесут на небольшой остров посреди реки Селенги.

- Уровень поднимется на 3 метра 40 сантиметров. Половина первого этажа будет выше чем эта дамба, соответственно, никаких опасений по затоплению не предвидится, - говорил тогда Алексей Цыденов.

Архитектор Геннадий Хунхенов заявил, что считает такое решение рискованным и проблемным. По его словам, ещё весной на градостроительном совете, когда обсуждалось место для размещения музея, были предложены два варианта: первый вариант предполагает строительство здания на набережной, а второй – в самом центре города, на пересечении улиц Профсоюзная и Коммунистическая.

Из перечисленных архитектором плюсов строительства музея на набережной – формирование силуэта береговой линии, возможность решения инженерной инфраструктуры территории и готовность проектной документации. Однако минусов, поясняет специалист, гораздо больше.

- Градостроительная «свистопляска» функционального зонирования, периферийность размещения без глобальной реновации всей этой зоны, удорожание строительства (грунтовые воды, 9-10 бальная зона) с увеличением этажности до уровня дамбы; риск распылиться и отвлечь средства от качества объекта на дорогостоящую инженерную инфраструктуру; слишком дорогая цена потери плоскостного сооружения и утраты перспективы многофункционального развития оживлённой зоны отдыха набережной, которая функционально поддерживала бы стадион, - написал Геннадий Хунхенов.

Также он считает, что включать фонд музея природы – концептуальная ошибка, а сам музей стал анахронизмом. Сейчас в тренде экологические центры с ботаническими садами или океанариумами.

- Подобные архитектурные формы подразумевают современные строительные технологии, в противном случае есть риск получить гигантские бетонные болванки, мало напоминающие «цветок» и тем более ая-гангу. В итоге, есть риск создать жалкую пародию на современность, - подытожил архитектор.

После градостроительного совета Геннадий Хунхенов начал разрабатывать свой проект, вышеуказанный «второй вариант» с размещением Национального музея на улице Ербанова. Плюсы этого проекта – активный транспортно-пешеходный узел, надёжные грунты, рациональная единая конструктивная схема, близость инженерных сетей и возможность строительства паркинга и автостоянки.

Согласно проекту, Национальный музей в таком случае можно будет объединить с Музеем истории им. Хангалова и филиалом Кяхтинского музея в единый комплекс. В новом здании будет располагаться арт-кафе, конференц-холл, залы для семинаров и смотровые площадки.

- Из единственных минусов, «вынос» ненормативно размещённого блока младших классов с магистрали на территорию гимназии №3, естественно с её давно планируемым расширением. Хотя, возможно, это и плюс в контексте норм генплана и ПДП (проект детальной планировки – прим.ред) центра. В любом случае, это в разы дешевле и рентабельней, чем в первом варианте, - заключил архитектор.

В комментариях к посту написали: «Проект Геннадия очень смелый, нужна реальная сильная хозяйственная воля. А найдётся ли? Но повторю проект замечательный, оживит город», «На набережной стадион чахнет, а если построят, то и музей не будет проходным. А то, что топить будет, не надо и к бабушке ходить. Начинается цикл высокой воды на Селенге».

архитектура национальный музей набережная
 
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