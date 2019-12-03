Бурятский архитектор раскритиковал строительство музея на набережной

Геннадий Хунхенов предложил свой, более оптимальный вариант размещения Национального музея
Известный бурятский архитектор Геннадий Хунхенов летом опубликовал в соцсетях пост, который активно начал распространяться сейчас. Архитектор раскритиковал решение властей строить Национальный музей на месте стадиона «Спартак», который принадлежит Бурятскому государственному университету и расположен вдоль набережной около Центрального стадиона.
Как сообщал «Байкал-Daily», строительство нового здания, в котором разместятся фонды музея истории Бурятии имени Хангалова, Художественного музея имени Сампилова, музея природы Бурятии, планируется завершить к 2022 году. Четырёхэтажное здание спроектировано в виде цветка ая-ганга.
В начале сентября глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил замминистру строительства России Максиму Егорову, что музей будет располагаться на территории нынешнего стадиона БГУ, а его, в свою очередь, перенесут на небольшой остров посреди реки Селенги.
- Уровень поднимется на 3 метра 40 сантиметров. Половина первого этажа будет выше чем эта дамба, соответственно, никаких опасений по затоплению не предвидится, - говорил тогда Алексей Цыденов.
Архитектор Геннадий Хунхенов заявил, что считает такое решение рискованным и проблемным. По его словам, ещё весной на градостроительном совете, когда обсуждалось место для размещения музея, были предложены два варианта: первый вариант предполагает строительство здания на набережной, а второй – в самом центре города, на пересечении улиц Профсоюзная и Коммунистическая.
Из перечисленных архитектором плюсов строительства музея на набережной – формирование силуэта береговой линии, возможность решения инженерной инфраструктуры территории и готовность проектной документации. Однако минусов, поясняет специалист, гораздо больше.
- Градостроительная «свистопляска» функционального зонирования, периферийность размещения без глобальной реновации всей этой зоны, удорожание строительства (грунтовые воды, 9-10 бальная зона) с увеличением этажности до уровня дамбы; риск распылиться и отвлечь средства от качества объекта на дорогостоящую инженерную инфраструктуру; слишком дорогая цена потери плоскостного сооружения и утраты перспективы многофункционального развития оживлённой зоны отдыха набережной, которая функционально поддерживала бы стадион, - написал Геннадий Хунхенов.
Также он считает, что включать фонд музея природы – концептуальная ошибка, а сам музей стал анахронизмом. Сейчас в тренде экологические центры с ботаническими садами или океанариумами.
- Подобные архитектурные формы подразумевают современные строительные технологии, в противном случае есть риск получить гигантские бетонные болванки, мало напоминающие «цветок» и тем более ая-гангу. В итоге, есть риск создать жалкую пародию на современность, - подытожил архитектор.
После градостроительного совета Геннадий Хунхенов начал разрабатывать свой проект, вышеуказанный «второй вариант» с размещением Национального музея на улице Ербанова. Плюсы этого проекта – активный транспортно-пешеходный узел, надёжные грунты, рациональная единая конструктивная схема, близость инженерных сетей и возможность строительства паркинга и автостоянки.
Согласно проекту, Национальный музей в таком случае можно будет объединить с Музеем истории им. Хангалова и филиалом Кяхтинского музея в единый комплекс. В новом здании будет располагаться арт-кафе, конференц-холл, залы для семинаров и смотровые площадки.
- Из единственных минусов, «вынос» ненормативно размещённого блока младших классов с магистрали на территорию гимназии №3, естественно с её давно планируемым расширением. Хотя, возможно, это и плюс в контексте норм генплана и ПДП (проект детальной планировки – прим.ред) центра. В любом случае, это в разы дешевле и рентабельней, чем в первом варианте, - заключил архитектор.
В комментариях к посту написали: «Проект Геннадия очень смелый, нужна реальная сильная хозяйственная воля. А найдётся ли? Но повторю проект замечательный, оживит город», «На набережной стадион чахнет, а если построят, то и музей не будет проходным. А то, что топить будет, не надо и к бабушке ходить. Начинается цикл высокой воды на Селенге».
Бурятский архитектор раскритиковал строительство музея на набережной
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Создатели фильма «Решала. Нулевые» креативно привлекают внимание
Жители республики не всегда платят штрафы вовремя
Геннадий Хунхенов предложил свой, более оптимальный вариант размещения Национального музея
Всего на международный конкурс было подано более 350 заявок
Она построена на основе полученного опыта в Сирии
Награда вдохновила на новые достижения
Причина в неоплаченных административных штрафах
Он вошёл в число 50 самых смешных за год
Рейтинг возглавили Тольятти и Пермь
Рог оленя изъяли на границе в Кяхте
Концерт состоится на следующей неделе
В качестве «выкупа» они требуют салют
Мэдэгма Доржиева удивила своих поклонников
О больных, состоящих на учёте, сообщил главврач больницы
На соревнования памяти Юрия Власко съехались борцы со всей страны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко