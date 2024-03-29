В Бурятии объявлен детский конкурс семейской культуры

Очный финал состоится 1 июня в Улан-Удэ



1 апреля в Бурятии стартует республиканский конкурс детского творчества по сохранению семейской культуры «Корольки». До 21 мая принимаются заявки на участие в отборочном туре от участников детских и юношеских творческих коллективов, воспитателей детских садов, педагогов школьного и дополнительного образования, специалистов клубных формирований, могут участвовать также дети 6-17 лет.



На конкурс можно представить: концертные, обрядово-игровые программы, включающие образцы музыкально-песенного, словесного, танцевального, обрядового фольклора, инструментальной музыки, традиционных игр, а также информационно-просветительские программы от воспитателей детских садов, педагогов школьного и дополнительного образования, специалистов клубных формирований.



В рамках творческих конкурсов принимаются видеоролики о семье (включая быт, домашнее хозяйство, совместный досуг, традиции), художественные фотографии, отражающие окружающий мир автора: деревню, природу, могут быть сюжеты с детских праздников, занятий спортом и т.п., видеозаписи с исполнением произведений детского фольклора семейских Забайкалья (пестушки, потешки, прибаутки, скороговорки, считалки, заклички, загадки, пословицы и т.п.).



Финал и награждение (очное) пройдут 1 июня в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. Победителей ждут ценные призы и подарки, сообщает республиканский центр народного творчества. Положение о конкурсе и заявку-анкета можно найти на сайте центра.



Возрастное ограничение: 6+.

