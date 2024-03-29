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Глава Бурятии: Республику ждёт обновление парка техники для тушения лесных пожаров

Глава Бурятии: Республику ждёт обновление парка техники для тушения лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Купят 20 новых машин

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие во всероссийском совещании «Леса России». Оно прошло 28 марта в Москве под председательством руководителя Рослесхоза Ивана Советникова.

«В 2024 году Рослесхоз выделил республике 126,8 млн рублей на покупку 20 единиц техники, - сообщил Цыденов в своём телеграм-канале. - А начиная с 2019 года, в рамках нацпроекта «Экология» в республике приобретено 226 единиц лесопожарной техники».

Он отметил, что предпринимаемые республикой комплексные меры приносят свои результаты. Показатель сокращения площади лесных пожаров в 2023 году по отношению к среднему пятилетнему значению в республике снижен на 74%. А оперативность тушения в первые сутки увеличилась до 88,5%.

«Всех результатов нам удалось добиться благодаря раннему обнаружению пожаров, своевременному наращиваю сил и средств пожаротушения, проведению активной противопожарной пропаганды и многим другим мероприятиям», - написал Алексей Цыденов.

Он поблагодарил всех сотрудников лесничеств и лесхозов, а также добровольцев за то, что «всегда стоят на страже лесов».

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 марта под председательством заместителя председателя правительства Бурятии Ивана Альхеева, состоялось совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2024 года.

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