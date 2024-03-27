В Бурятии назвали победителей чемпионата по шашкам

Также названы призёры первенства республики



С 23 по 24 марта в Улан-Удэ прошёл чемпионат и первенство Бурятии по международным шашкам. Местом проведения стал центральный стадион республики.



Как сообщает паблик «Шашки Бурятии», призёрами соревнований стали:



Женщины

Первое место – Ринчима Бадмацыренова

Второе место – Анастасия Дементьева

Третье место – Любовь Будаева



Мужчины

Первое место – Александр Халтагаров

Второе место – Евгений Ненастьев

Третье место – Мунко Базаров



Юноши до 20 лет

Первое место – Бэлиг Лхасаранов

Второе место – Лубсан Цыбиков



Девушки до 17 лет

Первое место - Намина Ц.

Второе место - Вероника Т.

Третье место - Айлана Д.



Юноши до 17 лет

Первое место - Бадма-Доржо Б.

Второе место - Максим Б.

Третье место - Андрей Г.



Девушки до 14 лет

Первое место - Варвара К.

Второе место - Арина Р.

Третье место - Александра Д.



Юноши до 14 лет

Первое место - Намсаран Н.

Второе место - Тамир Ц.

Третье место - Дашинима Б.



Девочки до 11 лет

Первое место - Дарья Б.

Второе место - Дарья Э.

Третье место - Виктория Б.



Мальчики до 11 лет

Первое место - Агван Д.

Второе место - Аюша Ш.

Третье место - Роман К.



Девочки до 9 лет

Первое место - Юлия Д.

Второе место - Елена А.

Третье место - Дари Б.

