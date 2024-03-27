Также названы призёры первенства республики
С 23 по 24 марта в Улан-Удэ прошёл чемпионат и первенство Бурятии по международным шашкам. Местом проведения стал центральный стадион республики.
Как сообщает паблик «Шашки Бурятии», призёрами соревнований стали:
Женщины
Первое место – Ринчима Бадмацыренова
Второе место – Анастасия Дементьева
Третье место – Любовь Будаева
Мужчины
Первое место – Александр Халтагаров
Второе место – Евгений Ненастьев
Третье место – Мунко Базаров
Юноши до 20 лет
Первое место – Бэлиг Лхасаранов
Второе место – Лубсан Цыбиков
Девушки до 17 лет
Первое место - Намина Ц.
Второе место - Вероника Т.
Третье место - Айлана Д.
Юноши до 17 лет
Первое место - Бадма-Доржо Б.
Второе место - Максим Б.
Третье место - Андрей Г.
Девушки до 14 лет
Первое место - Варвара К.
Второе место - Арина Р.
Третье место - Александра Д.
Юноши до 14 лет
Первое место - Намсаран Н.
Второе место - Тамир Ц.
Третье место - Дашинима Б.
Девочки до 11 лет
Первое место - Дарья Б.
Второе место - Дарья Э.
Третье место - Виктория Б.
Мальчики до 11 лет
Первое место - Агван Д.
Второе место - Аюша Ш.
Третье место - Роман К.
Девочки до 9 лет
Первое место - Юлия Д.
Второе место - Елена А.
Третье место - Дари Б.
В Бурятии назвали победителей чемпионата по шашкам
Общество, Фото:
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