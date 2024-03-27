В Иволгинском районе Бурятии стартуют дорожные работы

Общество, Фото: минтранс Бурятии

В селе Верхняя Иволга отремонтируют улицу Центральная



В апреле в Иволгинском районе Бурятии стартуют дорожные работы, сообщила пресс-служба минтранса республики.



Так, в селе Верхняя Иволга благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» стартует капитальный ремонт улицы Центральная – протяжённостью более 1100 метров. Дорожники уже установили информационные щиты на объекте и готовят к установке временные дорожные знаки.



Улица Центральная обеспечивает подъезд сельчан к Верхне-Иволгинской школе, детскому саду «Булжамуур» и сельскому дому культуры. Поэтому в ходе работ подрядчик не только полностью заменит дорожную одежду, но и установит освещение, обустроит тротуары и пешеходные переходы.



- В 2022 году в селе Верхняя Иволга был отремонтирован подъезд к улице Центральная. В этом году мы приступаем непосредственно к ремонту самой улицы. В преддверии нового строительного сезона прошу жителей Верхней Иволги отнестись с терпением к временным неудобствам, - обратился первый замглавы Иволгинского района Михаил Дружинин.



Ввести объект в эксплуатацию планируется к осени 2025 года.



С начала реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Иволгинском районе уже привели в нормативное состояние более 27 км местных автодорог.

