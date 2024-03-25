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Агитпоезд «Сила в правде» начинает работу на территории Бурятии

Агитпоезд «Сила в правде» начинает работу на территории Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он будет работать в Северобайкальске в первой половине сегодняшнего дня

Агитпоезд «Сила в правде» министерства обороны Российской Федерации сегодня, 25 марта, сделает остановку на станции Северобайкальск в Бурятии. Состав будет находиться на станции с 9:00 до 12:30 местного времени.

В составе поезда будут тематические вагоны: это «Альянс обетованный» о насаждаемой идеологии нацизма, «Оружие особого рода» - это экспозиция технических средств наглядной агитации, мотивационных плакатов, листовок, брошюр, различной литературы. Вагон «Юнармия: берём пример с лучших» - это викторины и комплекс интерактивных тренажёров. Кроме того, предусмотрен вагон «Этих дней не смолкнет слава» с макетами боевой техники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В вагоне «Военная служба по контакту – выбор сильных!» находится передвижной пункт отбора на военную службу по контракту с медиапанелями и комплектами наглядной агитации.

Также, в железнодорожный состав вошли вагоны под названием «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, Честь, Отвага» с экспозицией новейших образцов вооружения, современной формы одежды и экипировки. Отдельно предусмотрены зоны, посвящённые подвигам военнослужащих Российской Армии в ходе выполнения задач специальной военной операции.

В вагоне «Армия России» располагается выставка студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Далее агитпоезд продолжит путь по территории Восточного военного округа. Как сообщили в пресс-службе ВВО, следующая остановка запланирована на железнодорожной станции города Тында – 27 марта. 

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия поезд минобороны

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