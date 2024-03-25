Он будет работать в Северобайкальске в первой половине сегодняшнего дня
Агитпоезд «Сила в правде» министерства обороны Российской Федерации сегодня, 25 марта, сделает остановку на станции Северобайкальск в Бурятии. Состав будет находиться на станции с 9:00 до 12:30 местного времени.
В составе поезда будут тематические вагоны: это «Альянс обетованный» о насаждаемой идеологии нацизма, «Оружие особого рода» - это экспозиция технических средств наглядной агитации, мотивационных плакатов, листовок, брошюр, различной литературы. Вагон «Юнармия: берём пример с лучших» - это викторины и комплекс интерактивных тренажёров. Кроме того, предусмотрен вагон «Этих дней не смолкнет слава» с макетами боевой техники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В вагоне «Военная служба по контакту – выбор сильных!» находится передвижной пункт отбора на военную службу по контракту с медиапанелями и комплектами наглядной агитации.
Также, в железнодорожный состав вошли вагоны под названием «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, Честь, Отвага» с экспозицией новейших образцов вооружения, современной формы одежды и экипировки. Отдельно предусмотрены зоны, посвящённые подвигам военнослужащих Российской Армии в ходе выполнения задач специальной военной операции.
В вагоне «Армия России» располагается выставка студии военных художников имени М.Б. Грекова.
Далее агитпоезд продолжит путь по территории Восточного военного округа. Как сообщили в пресс-службе ВВО, следующая остановка запланирована на железнодорожной станции города Тында – 27 марта.
Возрастное ограничение: 6+.
Агитпоезд «Сила в правде» начинает работу на территории Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На них изображены символы, исполняющие желания
Он будет работать в Северобайкальске в первой половине сегодняшнего дня
Ремонтники собираются устранять утечку
Всего на дорогах выявили 351 нарушение ПДД
Электричества не будет на части Железнодорожного и Октябрьского районов
Об этом договорились во время встречи
Снег обойдёт республику стороной
Прокопий Фокеевич Афанасьев ушёл на фронт в 1942 году
Туристов призывают воздержаться от горных походов
Передвижные комплексы будут работать в двух местах города
Награждение приурочили ко Дню работника ЖКХ, который отмечается в третье воскресенье марта
На старт вышли 20 человек
Заявки принимаются до конца весны
Работодатели готовы платить 100 тысяч рублей
Мужчина распивал спиртное в поезде