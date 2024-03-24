В Улан-Удэ ветеран отметил 101-летие









23 марта 101 день рождения отметил житель Улан-Удэ, ветеран Великой Отечественной войны Прокопий Фокеевич Афанасьев, сообщили в администрации Октябрьского района.Прокопий Афанасьев родился 23 марта 1923 года в селе Новая Брянь. В 1942 году был призван на службу в армию. Воевал в составе Забайкальского фронта в 293-м мотострелковом полку, затем был переведён в 127-й стрелковый полк в звании сержанта. Пять лет служил в Монголии и Китае, принимал участие в войне с Японией. В составе дивизии совершил пеший переход через горы Большой Хинган. В 1947 году был демобилизован.Прокопий Афанасьев награждён орденом «Отечественной войны |II степени», медалями «Жукова», «За победу над Японией».После демобилизации вернулся с. Новая Брянь. В 1948 году женился и прожил с супругой 55 лет. Они вместе вырастили четырёх детей, шесть внуков, девять правнуков, три праправнука.Прокопий Фокеевич 52 года проработал в колхозе «Гигант» в селе Новая Брянь сначала - бригадиром полеводческой бригады, затем начальником птицефабрики, заведующим молочно-товарной фермы. Будучи на пенсии работал луговодом.За доблестный труд супруги Афанасьевы были награждены поездкой на ВДНХ и медалями.Прокопий Афанасьев имеет звание «Ветеран труда», неоднократно избирался депутатом в местные органы власти.В день рождения ветерана Великой Отечественной войны поздравили сотрудники администрации Октябрьского района. Они поблагодарили ветерана за неоценимый вклад в победу над фашизмом, передали персональные поздравления от главы Бурятии Алексея Цыденова, мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и пожелали Прокопию Фокеевичу крепкого здоровья и благополучия.