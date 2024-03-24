«Флюорограф на колёсах» два дня будет работать в Улан-Удэ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Передвижные комплексы будут работать в двух местах города



В Улан-Удэ с 27-28 марта с 10:00 до 18:00 будут работать передвижные флюорографические комплексов. Сдать флюорографию можно будет на площади Советов и на площадке около ГРДТ имени Бестужева.



Туберкулёз остаётся одной из инфекционных болезней, от которых умирает наибольшее число людей во всем мире.



В 2023 году в республике зарегистрировано 328 случаев впервые выявленного активного туберкулёза, показатель заболеваемости составил 33,6 на 100 тысяч населения, что ниже показателя ДФО на 37,1%, но превышает показатель РФ на 13,5%. (2023: ДФО – 53,4; РФ – 29,6). Статистические данные опубликовали в республиканском клиническом противотуберкулёзном диспансере имени Дугаровой.



Всего на конец 2023 года с активной формой туберкулёза на диспансерном учёте состоит 550 человек, показатель распространённости составил 56,2 на 100 тысяч населения.



Смертность от туберкулёза по данным Росстата снизилась на 28,9% в сравнении с прошлым годом (3,9) и составила 2,8 на 100 тысяч населения. Всего от активного туберкулёза умерло 27 человек (2022г. – 38 человек.) (РФ 2023г. – 3,6).



Профилактика туберкулёза начинается с первых дней жизни ребёнка постановкой вакцины БЦЖ и проводится повторно в возрасте 7 лет здоровым детям. В целях своевременного выявления туберкулёза проводятся массовые скрининговые обследования: у детей – иммунодиагностика (проба Манту и Диаскинтест), у подростков и взрослых - флюорография органов грудной клетки.

