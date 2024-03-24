По Бурятии переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Утром и днём по северному Прибайкалью снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 марта по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по северному Прибайкалью снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -17,-22, по северным районам при ясном небе до -28, днём +5, +10, местами 0,-5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -8,-10, днём +7, +9.

