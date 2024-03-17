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На Байкале в Бурятии произошло землетрясение

На Байкале в Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Его зарегистрировали ночью

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на Байкале ночью 17 марта. Его зафиксировали в 2:41.

Эпицентр находился в районе полуострова Святой Нос,

Ближайшие населённые пункты – в Баргузинском районе Бурятии. Информации о повреждениях нет.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 марта на севере Бурятии произошло два землетрясения – в горах Северо-Байкальского и Муйского районов.

Байкал землетрясение

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