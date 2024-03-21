Улан-удэнцев призвали не паниковать из-за дыма

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Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Проводятся профилактические отжиги сухой травы

В Улан-Удэ начались профилактические отжиги сухой травы.

Так, отжиг провели в микрорайоне Матросова, сообщили в комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ.



Отмечается, что профилактические отжиги проводятся в рамках подготовки к пожароопасному периоду под контролем специалистов. 

Комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности просит горожан сохранять спокойствие при виде дыма от отжига. 

Жителей также просят убрать сухую траву и ветки с прилегающих к их домам территорий. Это необходимо сделать для недопущения возможного перехода огня на жилые строения.
отжиг

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