Улан-удэнцев призвали не паниковать из-за дыма

Проводятся профилактические отжиги сухой травы



В Улан-Удэ начались профилактические отжиги сухой травы.



Так, отжиг провели в микрорайоне Матросова, сообщили в комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ.







Отмечается, что профилактические отжиги проводятся в рамках подготовки к пожароопасному периоду под контролем специалистов.



Комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности просит горожан сохранять спокойствие при виде дыма от отжига.



Жителей также просят убрать сухую траву и ветки с прилегающих к их домам территорий. Это необходимо сделать для недопущения возможного перехода огня на жилые строения.

