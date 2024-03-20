Жителям Бурятии предлагают проголосовать за лавочки на кладбище









Жителям Кяхтинского района Бурятии предлагают онлайн-голосованием выбрать дизайн лавочек, которые поставят у кладбища.Голосование проходит на сайте 03.gorodsreda.ru, где жители сами выбирают, какие общественные территории благоустроят. Улан-удэнцам, например, предложили на выбор или благоустройство «Арбата», или же Александровского сада.А вот у жителей Наушек оказался не такой богатый выбор. Они должны выбрать из двух вариантов скамеек, которые установят на территории вблизи кладбища. Причём отличия в дизайне минимальные.В онлайн-голосовании могут принять участие жители старше 14 лет.Всероссийское голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».