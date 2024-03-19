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Центробанк выпустил серебряную монету к 50-летию начала строительства БАМа

Центробанк выпустил серебряную монету к 50-летию начала строительства БАМа
Общество,  Фото:ЦБ
Памятная монета вошла в серию «Исторические события».

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвящённую 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Монета вошла в серию «Исторические события».

Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж – 3 тысячи штук.

Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 39 мм.



На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение вокзала в городе Тында, справа – в посёлке Улькан. Электровоз, ели на скале и дома посёлков БАМа выполнены в технике лазерного матирования. Внизу по окружности расположена рельефная надпись «Байкало-Амурская магистраль», вверху справа в две строки – «50 лет».

Монета является законным средством платежа на территории России без ограничений.

Байкало-Амурская магистраль — одна из крупнейших в мире железных дорог. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток, а её протяжённость – около 4300 км. БАМ пересекает 7 крупных горных хребтов и 11 полноводных рек.

Отметим, приобрести монету можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России имеет соглашение о распространении.
монеты Центробанк

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