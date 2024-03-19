Центробанк выпустил серебряную монету к 50-летию начала строительства БАМа









На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение вокзала в городе Тында, справа – в посёлке Улькан. Электровоз, ели на скале и дома посёлков БАМа выполнены в технике лазерного матирования. Внизу по окружности расположена рельефная надпись «Байкало-Амурская магистраль», вверху справа в две строки – «50 лет».



Монета является законным средством платежа на территории России без ограничений.



Байкало-Амурская магистраль — одна из крупнейших в мире железных дорог. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток, а её протяжённость – около 4300 км. БАМ пересекает 7 крупных горных хребтов и 11 полноводных рек.



Отметим, приобрести монету можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России имеет соглашение о распространении.



Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвящённую 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Монета вошла в серию «Исторические события».Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж – 3 тысячи штук.Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 39 мм.