19 марта

18 марта

Популярное

Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Запланированы ремонтные работы

В четверг, 21 марта, в Железнодорожном районе Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение. На улице Комарова, 7 запланированы работы по ремонту запорной арматуры.

Воды не будет с 9:00 до 17:00, сообщили в МУП «Водоканал»

Под отключение попали:

- ул. Чайковского 11, 28, 22, 24, 26,
- ул. Гарнаева 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
- ул. Моцарта 2, 4, 6, 8, 10,
- ул. Комарова 15,13, 11, 9,
- ул. Нестерова 4, 2,

частный сектор:

- ул. Нестерова 3, 5, 7, 9, 11, 13,
- ул. Гарнаева 7, 7а,
- ул. Чайковского 10а, 12а.

Сообщается, что будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33.

отключение воды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стрелки Бурятии успешно выступают на этапе кубка России
Стрелки Бурятии успешно выступают на этапе кубка России
Общество, 19.03.2024
Всероссийские соревнования проходят в столице республики
Центробанк выпустил серебряную монету к 50-летию начала строительства БАМа
Центробанк выпустил серебряную монету к 50-летию начала строительства БАМа
Общество, 19.03.2024
Памятная монета вошла в серию «Исторические события».
В Бурятии решили массово создавать места для выгула собак
В Бурятии решили массово создавать места для выгула собак
Общество, 19.03.2024
Собачьи площадки будут предусматривать при благоустройстве территорий  
В Бурятии спасли забежавшую в посёлок косулю
В Бурятии спасли забежавшую в посёлок косулю
Общество, 19.03.2024
Она находилась в состоянии шока
В Бурятии лошади жеребятся у всех на глазах
В Бурятии лошади жеребятся у всех на глазах
Общество, 19.03.2024
«Вокруг собаки бегают», - отмечают местные жители
В улан-удэнском роддоме появилось обогревающее одеяло
В улан-удэнском роддоме появилось обогревающее одеяло
Общество, 19.03.2024
Оно поможет пациенткам после операций
Ученики улан-удэнской школы посеяли семена сосны
Ученики улан-удэнской школы посеяли семена сосны
Общество, 19.03.2024
Экоуроки провели для младшеклассников
В Бурятии гранатомётчики учатся поражать цель одним выстрелом
В Бурятии гранатомётчики учатся поражать цель одним выстрелом
Общество, 19.03.2024
Они учатся ведению огня как в светлое, так и тёмное время суток
Нацпарк в Бурятии ждёт волонтёров
Нацпарк в Бурятии ждёт волонтёров
Общество, 19.03.2024
Объявлен набор на первую волонтёрскую смену
Бурятский омбудсмен помогла бойцу СВО получить денежное довольствие
Бурятский омбудсмен помогла бойцу СВО получить денежное довольствие
Общество, 19.03.2024
Также она оказала помощь с удостоверением ветерана боевых действий
В Бурятии росгвардейцы судили в спартакиаде допризывной молодёжи
В Бурятии росгвардейцы судили в спартакиаде допризывной молодёжи
Общество, 19.03.2024
В соревнованиях участвовали старшеклассники 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^