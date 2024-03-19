Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Запланированы ремонтные работы



В четверг, 21 марта, в Железнодорожном районе Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение. На улице Комарова, 7 запланированы работы по ремонту запорной арматуры.



Воды не будет с 9:00 до 17:00, сообщили в МУП «Водоканал»



Под отключение попали:



- ул. Чайковского 11, 28, 22, 24, 26,

- ул. Гарнаева 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,

- ул. Моцарта 2, 4, 6, 8, 10,

- ул. Комарова 15,13, 11, 9,

- ул. Нестерова 4, 2,



частный сектор:



- ул. Нестерова 3, 5, 7, 9, 11, 13,

- ул. Гарнаева 7, 7а,

- ул. Чайковского 10а, 12а.



Сообщается, что будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33.



