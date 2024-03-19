В Бурятии решили массово создавать места для выгула собак

Собачьи площадки будут предусматривать при благоустройстве территорий
В Бурятии места для выгула собак будут предусматривать в проектах благоустройства территорий. Об этом рассказал врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Евгений Коркин во время прямого эфира.
- Мы сейчас на это внимание обратили, раньше как-то меньше обращали внимание. Сейчас при формировании дизайн-проекта и проектов по большим общественным территориям (парки, скверы и т.д.), обязательно будем смотреть, чтобы было место для выгула собак, - заявил Евгений Коркин.
Так, в этом году планируют благоустроить сквер «Радуга». При этом в районе площади Славы нет ни одной официальной площадки для выгула собак. По словам Евгения Коркина, вопрос будет рассмотрен вместе с администрацией Улан-Удэ с тем, чтобы предусмотреть на территории собачью площадку.
В то же время Коркин отметил, что в республике необходимо развивать культуру выгула собак. Сейчас владельцы гуляют с питомцами где попало.
- Я живу недалеко от парка «Юбилейный», там есть площадка для выгула собак. Но самое смешное, что я редко вижу там собак. Ходят вокруг. Помимо того, чтобы была площадка, в нас нужно воспитывать культуру – там гулять надо, а не просто по парку. Хотя везде по парку стоят запрещающие знаки, - отметил Евгений Коркин.
По его мнению, ситуация наблюдается как раз из-за дефицита таких мест.
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