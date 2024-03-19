В улан-удэнском роддоме появилось обогревающее одеяло





В городском перинатальном центре в Улан-Удэ появилось новое оборудование. В отделение анестезиологии и реанимации закупили обогревающее одеяло, которое поможет пациенткам в послеоперационном периоде.- Поддержание температуры тела в операционном и послеоперационном периоде очень важно. Во избежание непреднамеренной гипотермии теперь в нашем стационаре используется согревающие системы для передачи тепла пациенту, - рассказали в роддоме.Такая система обогрева позволяет женщинам снизить послеоперационный дискомфорт, поддерживает нормальную температуру. При этом снижается риск послеоперационного инфицирования, время заживления и продолжительность нахождения в стационаре.