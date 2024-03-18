В Улан-Удэ объявили дату весенних школьных каникул

Дети выйдут на занятия только в апреле



Весенние каникулы в школах Улан-Удэ начнутся 23 марта и завершатся 31 марта. Последняя в этом учебном году четвертая четверть начнётся в понедельник, 1 апреля, сообщили в комитете по образованию.



В третьей четверти в этом году не раз отменяли уроки.У младшеклассников отменялись занятия из-за морозов; республика праздновала Белый месяц (12 февраля объявили выходным днём), затем вместе со всей страной ученики отмечали День защитника Отечества.



Учебный процесс в марте тоже вышел непродолжительным. Три из четырёх недель большинство школьников учились неполную учебную неделю: 8 марта был выходным в связи с празднованием Международного женского дня, ещё два дня сократились за счёт выборов (в школах работали избирательные участки). В пятницу, 15 марта, был первый день голосования, 18 марта, в понедельник, – санитарный день (в школах наводили порядок после толп избирателей). В некоторых школах занятия проводились дистанционно, в других просто задали домашнее задание.



Впереди финальная – четвёртая – четверть. Школьники завершат учебную программу, выпускники будут готовиться к экзаменам.

